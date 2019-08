David Goffin na moeizame zege naar tweede ronde ATP Cincinnati AB/GVS

13 augustus 2019

19u36 0 Tennis David Goffin (ATP-19) nam de eerste horde op het ATP-toernooi van Cincinnati. De 28-jarige Luikenaar nam in drie moeizame sets de maat van Taylor Fritz, die zes plaatsen lager gerangschikt staat: 6-4, 4-6 en 6-4.

David Goffin had het niet onder de markt tegen Taylor Fritz. In de eerste set ging het lange tijd gelijk op, tot onze landgenoot bij 4-4 door de opslag ging van de Amerikaan. Goffin gaf zijn break voorsprong niet meer uit handen en won de eerste set met 6-4. In de tweede set leek hij op weg naar een makkelijke zege. Goffin pakte al snel een break en leidde met 4-2, maar hij gaf het toch nog uit handen. Fritz vocht terug en ging op en over de Luikenaar naar 4-6. Knappe comeback van de thuisspeler.

Goffin, die na twee nederlagen in evenveel toernooien op zoek is naar zijn beste tennis, zette door en begon goed in de beslissende set. In geen tijd stond hij weer 4-2 voor. Fritz maakte het Goffin nog knap lastig en deed hem even twijfelen, maar de Luikenaar trok het laken uiteindelijk naar zich toe: 6-4.

Goffin ontmoet in de volgende ronde Guido Pella (ATP-22). Een uitgelezen kans voor een snelle revanche, de Argentijn klopte onze landgenoot vorige week nog in de eerste ronde van Montreal. Zijn de rollen nu omgekeerd, krijgt Goffin in de derde ronde Rafael Nadal tegenover zich.De Western & Southern Open in Cincinnati geldt daarbij als zijn laatste test richting de US Open. Elise Mertens speelt morgen tegen Elina Svitolina (WTA 7).