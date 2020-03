David Goffin mag slechts één uurtje buiten in Monte Carlo: “Dat is echt niet genoeg” Filip Dewulf

26 maart 2020

14u30 0 Tennis Het kader mag dan iets exotischer zijn, de lockdown wegens het coronavirus is even strikt in Monte Carlo. David Goffin kan erover meepraten. “Ik mag één uur per dag naar buiten om een toertje te gaan lopen hier in de buurt”, laat de nummer tien van de tenniswereld telefonisch weten.

Normaal had David Goffin dezer dagen van start moeten gaan op de Miami Open, om daarna zijn pijlen te richten op het gravelseizoen. Een periode waarin hij amper punten te verdedigen had van vorig jaar en dus vooruitgang had kunnen boeken in de rankings. In het licht van de wereldwijde coronacrisis van ondergeschikt belang evenwel, en zo neemt ook Goffin deze verplichte pauze op. “We zitten in lockdown, we mogen een uurtje per dag buiten om te gaan lopen hier in de buurt en voor de rest zitten we binnen”, aldus de Monegaskische Luikenaar die op zijn appartement enkel gezelschap heeft van zijn vriendin Stéphanie.

“Daarbij heb ik een klein programmaatje gekregen van mijn conditietrainer met wat oefeningen om fit te blijven. Sinds ik terug ben gekomen van Indian Wells (12 maart) heb ik geen racket meer aangeraakt.” Ook Goffin moet dan ook op zoek naar bezigheden om zijn dagen te vullen. “Mijn ijskast heeft nog nooit zo vol gezeten”, lacht hij. “Omdat ik anders constant weg ben, hadden we nu de tijd om boodschappen te doen voor een langere tijd. En ik kook ook een beetje. Heb al enkele receptjes uitgeprobeerd. Daar houd ik me mee bezig.”

Net zoals de hele sportwereld leeft Goffin in het ongewisse wat het vervolg betreft. “We weten niet wanneer we gaan hernemen”, zucht hij. “We kunnen niet te ver vooruitkijken of een programma samenstellen voor de training of tornooien. We moeten kalm en geduldig zijn. Ik heb nog nooit zo’n lange periode zonder tennis gekend. We zullen zien wie daar in het begin problemen mee gaat hebben.”

“Roland Garros meteen na US Open fysiek en mentaal heel zwaar”

De tenniskalender lijkt alleszins een mooie soep te worden met onder andere Roland Garros dat zich zomaar midden september positioneerde. “Ze hebben zelf die datum geprikt”, zegt Goffin. “Ze hebben het recht dat te doen maar wij waren totaal niet op de hoogte, hebben het via sociale media moeten vernemen. We zullen zien wat de spelers gaan doen want Roland Garros zou nu amper één week na de U.S.Open gespeeld worden, dat is fysiek en mentaal heel zwaar.” Eerst maar eens dit virus overwinnen. “Als dat gebeurd is wil ik op restaurant gaan en terug tegen een balletje kloppen, als tennisspeler mis ik dat natuurlijk wel het meest”, zweert Goffin. “En buiten komen, één uur per dag is echt niet genoeg.”