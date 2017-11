David Goffin leidt vijfkoppige Davis Cup -selectie voor finale tegen Frankrijk Redactie

12u03

David Goffin (ATP 8), Steve Darcis (ATP 76), Ruben Bemelmans (ATP 106), Arthur De Greef (ATP 174) en Joris De Loore (ATP 279), als reserve, vormen het Belgische team voor de finale van de Davis Cup. Bondscoach Johan Van Herck maakte zijn selectie vandaag bekend.

België speelt in de finale van de landencompetitie tegen Frankrijk. Het duel vindt van 24 tot 26 november plaats in het Stade Pierre Mauroy in Rijsel. De ondergrond wordt hardcourt (rebound ace).

België staat voor de derde keer in de finale van de Davis Cup, maar won de landencompetitie nog nooit. In 2015 was het Groot-Brittannië van Andy Murray in Gent te sterk. De eerste finale speelde België in 1904 (tegen de Britse Eilanden). Frankrijk mikt op een tiende Davis Cup, de eerste sinds 2001. De samenstelling van het Franse team wordt later vandaag/dinsdag bekendgemaakt.

België en Frankrijk speelden al zeven keer tegen elkaar in de Davis Cup. De Fransen leiden met 4-3. De laatste ontmoeting dateert wel al van 2001.

Op weg naar de finale schakelde België in de Wereldgroep achtereenvolgens Duitsland (eerste ronde, 1-4 in Frankfurt), Italië (kwartfinales, 3-2 in Charleroi) en Australië (halve finales, 3-2 in Brussel) uit. Frankrijk klopte Japan (1-4 in Tokio), Groot-Brittannië (4-1 in Rouen) en Servië (3-1 in Rijsel).