David Goffin krijgt Russische reus dit keer wel op de knieën in Barcelona TLB/LPB

26 april 2018

19u41

David Goffin (ATP 10) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in Barcelona. De 27-jarige Luikenaar haalde het in de derde ronde in drie sets van de Russische reus Karen Khachanov (ATP 37): 2-6, 7-6 (7/2), 6-0.

Ook vorig jaar kwamen beide spelers tegen elkaar uit in de achtste finales in Barcelona. Toen trok Khachanov aan het langste eind. De jonge Rus is een meer dan degelijke gravelspeler en dat bleek ook vandaag al snel. Het toptalent van 1,98 meter ging meteen door de service van Goffin en - mede door de uitstekende opslag van de Rus - kon de eerste set daardoor al bijna worden opgegeven. Khachanov stond bovendien vrank en vrij te tennissen, terwijl de 27-jarige Belgische 'Sportman van het Jaar' zijn moeilijke partij van dinsdag tegen Marcel Granollers niet kon doen vergeten. Resultaat: Khachanov freewheelde richting 2-6-setwinst.

Goffin moest - zoals wel vaker - achtervolgen, maar in set twee was 'LaGoff' wel beter bij de les. Goffins opslag draaide beter en hij kreeg meer lijn in zijn slagen. Tot 3-3 was er geen vuiltje aan de lucht voor onze landgenoot, maar dan moest hij flink aan de bak om zijn opslagspel te behouden. Khachanov kreeg vier breakkansen, maar Goffin werkte die allemaal weg en kwam op 4-3. De beslissing moest uiteindelijk vallen in de tiebreak en Goffin toonde zich het koelbloedigst.

Een break in het openingsgame zette Goffin in de derde set snel op het goede spoor. Khachanov begon steeds slordiger te spelen en werd met nieuw opslagverlies afgestraft: 3-0. Goffin rook bloed en liet zijn prooi niet meer los. Khachanov kreeg geen bal meer binnen de lijnen, met een pijnlijke 6-0 tot gevolg. In de kwartfinales wacht voor Goffin de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 15), die zijn landgenoot Pablo Andujar (ATP 153) met 6-4, 6-1 versloeg.

Rafael Nadal zonder setverlies naar kwartfinales

s Werelds nummer een Rafael Nadal heeft dit seizoen nog geen set verloren op gravel. Vanavond won de 31-jarige Spanjaard van zijn landgenoot Guillermo Garcia-Lopez (ATP-69) met 6-1, 6-3 in de achtste finales van het ATP-toernooi in Barcelona (2.510.900 euro).

Nadal heeft ondertussen 40 opeenvolgende sets gewonnen op gravel. Die reeks begon hij op Roland-Garros in 2017. In Barcelona kan hij de trofee al voor de elfde keer in de lucht steken.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen Martin Klizan (ATP-140), die uit de kwalificaties komt. De Slovaak versloeg Novak Djokovic (ATP-12) in de tweede ronde en won donderdag in de achtste finales van de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP-30) met 6-1, 6-3.