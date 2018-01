David Goffin krijgt Nationale Trofee voor Sportverdienste uit handen van prinses Astrid Redactie

29 januari 2018

19u48

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin heeft op het Brusselse stadhuis de Nationale Trofee voor Sportverdienste in ontvangst genomen. Prinses Astrid overhandigde de tennisser de prestigieuze prijs. "Het is een ware eer deze trofee te ontvangen, uit de handen van prinses Astrid, en toe te treden tot het kransje topsporters van ons land", verklaarde het nummer 7 op de ATP-ranking.

Goffin is de eerste mannelijke tennisspeler op de erelijst sinds Jacky Brichant en Philippe Washer in 1957. "Het is echt speciaal deze trofee te ontvangen. Dit betekent veel voor mij", liet de Sportman van het Jaar optekenen.

De Luikenaar bereikte vorig jaar de finale van de ATP World Tour Finals door onder meer Rafael Nadal en Roger Federer te verslaan. Als eerste Belg schopte hij het tot de top tien van de ATP-ranking. De jury van de Trofee voor Sportverdienste waardeerde ook het aandeel van Goffin in het Davis Cup-team, dat het tot in de finale van de landencompetitie schopte. Verder veroverde Goffin in 2017 ATP-titels in Tokio en Shenzhen. Ook zijn voorbeeldigheid, zowel op als naast het court, kan de jury naar waarde schatten. "Ik heb veel complimenten gekregen wat betreft mijn gedrag. Ik probeer me altijd voorbeeldig te gedragen."

"2017 is echt mooi geweest. Na mijn blessure op Roland Garros ben ik fris en met veel goesting teruggekeerd", vervolgde Goffin. "De zege tegen Federer blijft heel speciaal. Toen ik jong was, heb ik veel wedstrijden van hem gezien. Tegen hem spelen was al indrukwekkend, maar hem ook kloppen op de Masters zal altijd een fantastische herinnering blijven."

De Luikenaar, die in de tweede ronde sneuvelde op de voorbije Australian Open, hoopt dit seizoen nog stappen vooruit te zetten. "Ik ben heel ambitieus en wil de kansen die zich voordoen grijpen. Ik hoop mooie dingen te realiseren, zo ver mogelijk te geraken op de grote toernooien. Een grandslamtoernooi winnen? Dat is een droom voor elke tennisser. Het zou een enorme prestatie zijn, we proberen daarin te slagen."

De Nationale Trofee voor Sportverdienste, die maar één keer in een carrière kan worden gewonnen, bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.