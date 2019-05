David Goffin krijgt kletsen op ranking, Elise Mertens status quo bij vrouwen YP

20 mei 2019

09u35

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin moet zeven plaatsen prijsgeven op de vandaag gepubliceerde ATP-ranking. De Luikenaar, die op het Masters 1.000-toernooi in Rome strandde in de tweede ronde, staat op de dertigste plaats. Dat is zijn slechtste notering sinds 29 september 2014, toen hij 31e was.

Goffin had in Rome flink wat punten te verdedigen. Vorig jaar haalde de Luikenaar er immers de kwartfinales. In de eerste ronde pakte hij de scalp van Stan Wawrinka, maar tegen Juan Martin del Potro was hij niet opgewassen. Daardoor heeft Belgiës nummer één de twijfels niet kunnen wegspelen in aanloop naar Roland Garros, dat zondag 26 mei van start gaat.

De vier Belgen die vanaf maandag aantreden in de kwalificaties van Roland Garros boekten enkele plaatsen winst op de wereldranglijst. Ruben Bemelmans is 164e (+3) en Kimmer Coppejans 181e (+2). Arthur De Greef, finalist op het Challengertoernooi in Heilbronn, stijgt 40 plaatsen en is nu terug te vinden op de 185e plaats. Steve Darcis is 244e (+12).

De Serviër Novak Djokovic, verliezend finalist in Rome, blijft op zijn troon aan de top van de ATP-ranking. De Spanjaard Rafael Nadal, te sterk voor Djokovic in de Italiaanse hoofdstad, is steviger tweede na zijn eerste toernooizege van het seizoen. De Zwitser Roger Federer behoudt de derde plaats. Verderop klimt Stefanos Tsitsipas naar de zesde plaats. De Griek doet haasje-over met de Japanner Kei Nishikori.

Elise Mertens blijft 20e op WTA-ranking

Bij de vrouwen blijft Elise Mertens het nummer twintig. De Japanse Naomi Osaka prijkt opnieuw bovenaan. Met de Tsjechische Karolina Pliskova is er wel een nieuwe nummer twee. Zij rukt op van de zevende naar de tweede plaats dankzij haar toernooizege in Rome. Osaka gaf in de Italiaanse hoofdstad forfait voor haar kwartfinale omwille van een handblessure. De Japanse behoudt desondanks haar koppositie, waardoor ze Roland Garros als eerste reekshoofd zal aanvatten. De WTA-ranking van maandag wordt gebruikt als plaatsingslijst voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, dat zondag 26 mei van start gaat.

De Roemeense Simona Halep, in Rome uitgeschakeld in de tweede ronde, zakt van de tweede naar de derde stek. De Nederlandse Kiki Bertens behoudt haar vierde plaats. De Duitse Angelique Kerber moet twee plaatsen prijsgeven en is nu vijfde.

Elise Mertens blijft twintigste nadat ze in Rome in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Venus Williams. Alison Van Uytvanck tuimelt van de 49e naar de 55e plaats. Kirsten Flipkens is 59e (+1), Ysaline Bonaventure 115e (+1), Greet Minnen 150e (+2) en Yanina Wickmayer 154e (-1).

De Britse Johanna Konta, die in Rome in de finale verloor van Pliskova, boekt 16 plaatsen winst en is nu 26e.