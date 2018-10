David Goffin kondigt einde seizoen aan en valt zo mogelijk voor het eerst sinds mei 2015 uit de top 20 Xander Crokaert/Filip Dewulf

03 oktober 2018

13u32 2 Tennis David Goffin komt dit seizoen wegens een elleboogblessure niet meer in actie. Dat maakte de Luikenaar zelf op Twitter bekend. "Ik heb minstens een maand nodig om te recupereren", klinkt het. Mogelijk valt onze landgenoot voor het eerst sinds mei 2015 uit de top 20, al valt de schade uiteindelijk nog mee.

Een pijnlijke elleboog hield Goffin eerder uit de ATP-toernooien van Tokio en Shanghai. “Nu heb ik meer informatie omtrent mijn blessure”, aldus onze landgenoot. “Ik kamp met een botoedeem (een vorm van vochtophoping, red.) en heb minstens een maand nodig om te recupereren. Daardoor moet ik jammer genoeg het einde van mijn seizoen aankondigen.”

"Ik ben heel teleurgesteld dat ik er in de volgende toernooien niet bij kan zijn. Excuses aan de toernooidirecteurs en mijn fans. Ik zal jullie op de hoogte houden van de evolutie van mijn blessure. Nu heb ik rust nodig en nadien hoop ik mijn voorbereiding op volgend seizoen zo snel mogelijk te kunnen starten.”

Some news... pic.twitter.com/IhJdPxbM23 David Goffin(@ David__Goffin) link

Voor het eerst sinds mei 2015 uit de top 20?

David Goffin heeft dus een einde aan zijn tennisseizoen gemaakt. Zijn elleboogblessure noopt hem de rackets in de kast op te bergen en de resterende tornooien, waaronder de European Open in Antwerpen, af te zeggen. Daar Goffin nog een titel in Tokio, een halve finale in Basel, een derde ronde in Paris Bercy en vooral een finale op de Masters moest verdedigen zal hij ontegensprekelijk achteruitgaan op de wereldranking. Al valt de schade uiteindelijk nog mee.

David Goffin legde dit jaar een geaccidenteerd parcours af op het tenniscircuit. De start was moeilijk na een korte winterbreak – de Luikenaar verloor bijvoorbeeld in de tweede ronde van de Australian Open – waarna zijn oogblessure in Rotterdam en zijn motivatieproblemen tijdens het grasseizoen hem niet hielpen om de trein op de rails te krijgen. Desondanks lukte de 27-jarige Luikenaar met halve finales in Rotterdam, Barcelona en Cincinnati uiteindelijk nog een erg regelmatig rapport waardoor zijn ranking niet leed onder het uitblijven van echt spraakmakende overwinningen en hij dus mooi in en rond de top tien bleef hangen.

Vanzelfsprekend hielp daarbij ook zijn verbluffend seizoenslot van 2017 waarbij hij titels won in Shenzhen en Tokio, een halve finale speelde in Basel en vooral de eindstrijd haalde op de Masters waarbij hij onderweg Rafael Nadal en Roger Federer versloeg alvorens van Grigor Dimitrov te verliezen. Hierdoor heeft de huidige nummer elf van de wereld natuurlijk nog heel wat punten die zullen wegvallen de volgende weken. Beginnen doet hij met 500 ATP-punten van Tokio (hiervoor komen wel 90 punten van Montpellier in de plaats), daarna volgen nog 180 van Basel, 90 van Paris Bercy en natuurlijk ook de 800 ATP-punten van de ATP World Finals. Een simpele rekensom leert ons dat met die punten afgetrokken van zijn totaal hij momenteel op de 20ste plaats van de wereldranglijst zou staan.

Het lijkt vanzelfsprekend dat de spelers rond die plaats ook niet gaan stilzitten en er dus mogelijk nog wel enkele kerels over onze landgenoot zullen wippen op het einde van het jaar. Anderzijds is het bijna zeker dat een speler als Jack Sock (ATP 17) – dit jaar amper zes winstmatchen in het enkelspel! – zijn 1000 punten van Paris Bercy gaat verliezen en dus ook achteruit zal bonjouren. Al bij al zal de schade dus waarschijnlijk nog wel meevallen voor Goffin. Al zal het wel een beetje pijn doen als hij terugdenkt aan het begin van het jaar toen hij het seizoen aanvatte als de nummer zeven van de wereld terwijl hij nu heel waarschijnlijk voor het eerst sinds begin mei 2015 uit de top twintig zal verdwijnen.