David Goffin klopt Franse kameraad en mag naar halve finales van Montpellier: “Mijn opslag draaide goed” Redactie

08 februari 2020

00u17 1

David Goffin (ATP 10) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/542.695 euro). Bij de laatste acht haalde onze landgenoot het in twee sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 67) - een kameraad: 6-4 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 38 minuten. Het was al het vijfde duel tussen Herbert en Goffin, telkens trok de Luikenaar aan het langste eind. Recent schakelde hij de 28-jarige Fransman nog uit in de tweede ronde van het Australian Open.

Om de veertiende finale in zijn carrière te bereiken, moet Goffin morgen in de halve finales nog voorbij de Canadees Vasek Pospisil geraken. De nummer 132 van de wereld profiteerde optimaal van het forfait van de Fransman Richard Gasquet (ATP 58). Goffin en Pospisil stonden eerder nog maar één keer tegenover elkaar: in de zestiende finales van het ATP-toernooi van Cincinnati in 2013 haalde Goffin het in drie sets.

“Opslag draaide goed”, zegt Goffin na winst tegen Herbert

“Mijn opslag draaide goed, ik speelde agressiever, heb geprobeerd het initiatief te nemen zodat hij niet zijn aanvallende spel zou kunnen ontwikkelen want daarin is hij sterker”, reageerde Goffin. “In de tweede set speelde hij een ongelofelijk spel (om 4-1 voor te komen, red) maar ik kwam terug en in de tiebreak was het verschil miniem. Ik speelde al eenrichtingsmatchen tegen hem, maar ook wedstrijden waarin ik het moeilijk had en hij had kunnen winnen. Telkens beschik ik over de wapens om het hem moeilijk te maken.”

Vandaag in de vooravond treft Goffin in de halve finale de Canadees Vasek Pospisil (ATP 132). Het wordt hun tweede duel. Goffin klopte zijn leeftijdsgenoot in 2013 in Cincinnati. “Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Ik zal moeten bewegen zodat hij zijn spel niet kan opleggen”, aldus Goffin.