David Goffin kent z'n beste dag niet, maar loodst België toch voorbij Colombia in Davis Cup NVE/DMM

18 november 2019

19u53 2 Tennis België heeft Colombia opzij gezet in de finaleweek van de Davis Cup. David Goffin kende niet z'n beste dag tegen Galan (ATP-194), maar kon uiteindelijk toch winnen in drie sets (6-3, 3-6, 6-3). Eerder won Darcis wel makkelijk van zijn Colombiaanse tegenstander. Gille en Vliegen kunnen straks nog voor 3-0-winst zorgen.

In het dubbelspel nemen Joran Vliegen (ATP-39) en Sander Gillé (ATP-47) het nog op tegen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, de nummers een van de wereld. Woensdag treffen de Belgen in groep D Australië, dat Alex de Minaur (ATP-18), Nick Kyrgios (ATP-30), John Millman (ATP-48), Jordan Thompson (ATP-63) en dubbelspecialist John Peers (ATP-26) in stelling brengt. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de beste twee tweedes door naar de kwartfinales. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelpartij.

De Belgen kwalificeerden zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup door begin februari (met Kimmer Coppejans, Arthur De Greef, Vliegen en Gillé) met 1-3 te winnen in Brazilië.

Darcis effende het pad tegen Giraldo

Steve Darcis (ATP 158) won eerder op de avond zonder veel moeite Santiago Giraldo (ATP 277). Hij won zijn wedstrijd op het hardcourt in Madrid met 6-3 en 6-2. Darcis won de eerste set zonder veel problemen tegen Giraldo met 6-3. De Belg kon al snel breaken en maakte weinig fouten. Hij won telkens zijn eigen opslag en haalde zo de eerste set binnen. Ook in set twee was er een vroege break voor Darcis, bij 1-1 ging hij door de opslag van de Colombiaan. Darcis bevestigde de break en wist meteen daarna opnieuw te breaken: 4-1. Mister Davis Cup kwam niet meer in de problemen en won ook de tweede set met 6-2. De partij duurde 1 uur en 5 minuten.

Steve Darcis speelde “goede wedstrijd, ondanks stress”

“Ik was behoorlijk gespannen, maar heb toch een goede wedstrijd kunnen spelen”, verklaarde Steve Darcis (ATP-155) bij Sporza na zijn 6-3, 6-2 zege tegen Santiago Giraldo (ATP-277).

“Het was lang geleden dat ik speelde in de Davis Cup. De laatste keer was tegen Frankrijk (verloren finale in november 2017) en daar heb ik geen goede herinneringen aan. “Ik was nerveus, maar heb me over de stress over kunnen zetten. Zo heb ik toch een degelijke prestatie kunnen leveren. Ik speelde een goede match en ben blij dat ik België het eerste punt kon bezorgen. Nu moeten we op deze weg voortgaan.”

“Deze week is belangrijk voor mij. Het is de laatste keer dat ik speel voor mijn land. Ik voel me goed en zal zoals altijd het maximum geven. Ook al heeft deze Davis Cup niet meer de sfeer van weleer. We hebben toch de steun van driehonderd Belgen die mee afgereisd zijn. Dat doet goed.”