David Goffin in tweede ronde in Parijs tegen Adrian Mannarino Redactie

20u13

Bron: Belga 0 EPA

David Goffin (ATP 10), als zevende reekshoofd vrij in de eerste ronde, neemt het in de tweede ronde (1/16de finales) van het Masters 1.000-toernooi van Parijs-Bercy (4.273.775 euro) op tegen Adrian Mannarino (ATP 28). De 29-jarige Fransman schakelde vandaag de Spanjaard David Ferrer (ATP-34) met 6-2, 6-4 uit. Goffin speelde drie keer eerder tegen Mannarino en telkens trok de 26-jarige Luikenaar in twee sets aan het langste eind. Op 8 oktober stonden de twee nog tegenover elkaar in de finale van het ATP-toernooi in Tokio (1.563.795 dollar). Daar won Goffin met 6-3, 7-5.