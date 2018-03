David Goffin geeft forfait voor Indian Wells én de Davis Cup-kwartfinale: "Zicht niet volledig hersteld" YP/LPB

03 maart 2018

19u01

Bron: Belga 25 Tennis David Goffin (ATP 7) geeft forfait voor de kwartfinale van de Davis Cup tegen de Verenigde Staten (6-8 april). Eerder vandaag geraakte al bekend dat Goffin past voor het ATP-toernooi in Indian Wells. Een oogblessure, opgelopen in Rotterdam, blijft de spelbreker.

Goffin kreeg twee weken geleden tijdens de halve finale van het ATP-toernooi in Rotterdam een bal vol op het oog. Hij moest vervolgens opgeven, maar liet later via Instagram wel weten dat zijn oog goed geneest. Nu blijkt dat het herstel toch niet zo voorspoedig verloopt. Nadat hij eerder al forfait gaf in Marseille, moet Goffin nu ook afhaken voor Indian Wells en de Davis Cup-kwartfinale tegen de VS.

"Na de trainingen van de voorbije dagen moet ik toegeven dat mijn zicht nog niet volledig hersteld is", meldt Goffin op Twitter. "Ik heb nog enkele dagen nodig om aan honderd procent te kunnen spelen. Jammer genoeg kan ik dit jaar niet in Indian Wells spelen. Als de situatie goed evolueert, zal ik hoogstwaarschijnlijk mijn rentree maken in Miami (19/03-1/04, red.). Na de Miami Open moet ik terugkeren naar Europa om mijn oog te laten nakijken. Ik zal dus niet kunnen aantreden in het Davis Cup-duel met de Verenigde Staten. Ik hoop dat ik dan de rest van het seizoen rustig kan afwerken. Ik wens het Belgische team het allerbeste!"

Vorig jaar haalde Goffin de vierde ronde in Indian Wells, in 2016 de halve finales. Mogelijk valt hij door zijn forfait uit de top 10, maar dat is afhankelijk van de prestaties van zijn dichtste concurrenten.

Vrijdag moest ook de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) al afzeggen voor Indian Wells. Nadal heeft nog altijd last van de blessure aan het rechterbovenbeen die hij tijdens de Australian Open opliep.