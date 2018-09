David Goffin geeft forfait voor ATP-toernooi in Tokio en loopt zo punten mis voor wereldranking Redactie

28 september 2018

08u27

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 11) zal zijn titel niet verdedigen op het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.781.930 dollar), dat maandag van start gaat. De Luikenaar geeft forfait met een blessure, zo heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

Belgiës beste tennisser zal zo heel wat punten kwijtspelen op de wereldranking. Gisteren ging hij in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen onderuit tegen Andy Murray (ATP 311). De Schot haalde het met 6-3 en 6-4. Ook in Shenzhen was Goffin titelverdediger.

Vorig jaar was Goffin in de finale in Tokio te sterk voor Adrian Mannarino. Hij trok met 6-3 en 7-5 aan het langste eind tegen de Fransman.