David Goffin delft onderspit in achtste finales Miami tegen Tiafoe, ook Djokovic out

27 maart 2019

04u44

Bron: Belga 2 Tennis David Goffin (ATP 20) heeft zich deze nacht niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in Miami. De 28-jarige Luikenaar verloor in de achtste finales van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 34) na twee intense sets: 7-5, 7-6 (8-6).

De 21-jarige Tiafoe speelde in januari nog kwartfinale op de Australian Open. Bij 4-4 in set twee lang de match lang stil door een regenpauze. Bij de herneming kreeg Goffin meteen drie breakpunten tegen, die hij wegwerkte. Om in de tiebreak nipt onderuit te gaan. De partij duurde 2 uur en 10 minuten. Goffin sneuvelde vorig jaar in Miami al in de tweede ronde. Hij maakte toen zijn comeback na een oogblessure.

Djokovic ook out

Ook nummer één van de wereld Novak Djokovic heeft de vierde ronde niet overleefd op het ATP Masters 1.000-toernooi van Miami. De Serviër verloor na 2,5 uur tennis in drie sets (1-6, 7-5 en 6-3) van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 25). Bautista-Agut treft bij de laatste acht de Amerikaan John Isner (ATP 9). Voor Djokovic is het de tweede uitschuiver op rij. Hij verloor vorige week in Indian Wells ook al in de derde ronde, toen tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 42).

De wedstrijd tegen Bautista-Agut werd in de tweede set net als bij Goffin even onderbroken voor een regenpauze. Het is voor Djokovic ook al zijn tweede nederlaag van het seizoen tegen de Spanjaard. Die versloeg de Serviër begin januari ook al in de halve finales in Doha.

Geen halve finale voor Kvitova

Bij de vrouwen is Petra Kvitova (WTA 2) er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales in Miami. De Tsjechische verloor na 2,5 uur tennis in drie sets (7-6 (8/6), 3-6 en 6-2) van de Australische Ashleigh Barty (WTA 11). Barty treft bij de laatste vier een andere verrassing, de Estse Anett Kontaveit (WTA 19). Zij won, eveneens in drie sets (3-6, 6-2 en 7-5), van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 27).

Kvitova kon bij een finaleplaats in Miami de eerste plaats op de WTA-ranking overnemen van de Japanse Naomi Osaka, die er al in de derde ronde in Miami uit ging. De Roemeense Simona Halep (WTA 3), die wel nog in het toernooi zit, kan Osaka eveneens onttronen bij het bereiken van de finale.

Elise Mertens naar kwartfinales van dubbelspel

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka geplaatst voor de kwartfinales in Miami. Mertens en Sabalenka versloegen in de tweede ronde (achtste finales) de Chinees-Tsjechische tandem Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova, het derde reekshoofd, in drie sets: 7-6 (7-3), 2-6, 10-3. De partij duurde 1 uur en 29 minuten. In de volgende ronde wachten de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Yi-Fan Xu, het vijfde reekshoofd.

In het enkelspel sneuvelde Mertens (WTA 14) eerder in Miami in de derde ronde. De Limburgse verloor na een kleine twee uur tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/1)) van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 59).