David Goffin brengt bezoekje aan European Open - Flipkens zorgt voor Belgisch onderonsje in halve finale dubbelspel in Luxemburg LPB

18 oktober 2018

19u05

Bron: Belga 0

Ilya Ivashka bereikt kwartfinales European Open

De Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 97) heeft zich in de Antwerpse Lotto Arena geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/612.755 euro).

Qualifier Ivashka rekende in de achtste finales af met de Italiaan Salvatore Caruso (ATP 167) in drie sets: 6-3, 6-7 (8/10) en 7-5 na 2 uur en 31 minuten.

In de kwartfinales wacht eventueel topreekshoofd Kyle Edmund (ATP 15). Dan moet de Brit later op de dag wel voorbij de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 64) zien te geraken.

David Goffin op bezoek bij European Open

David Goffin (ATP 12) is momenteel zoals geweten met een pijnlijke elleboog de grote afwezige op de European Open. De Luikenaar zakte vandaag wel naar de Antwerpse Lotto Arena af voor een handtekeningensessie met fans. Na het forfait van Goffin was Ruben Bemelmans (ATP 110) de enige Belg op de hoofdtabel in Antwerpen. Lang duurde zijn toernooi echter niet, want de Limburger botste in de eerste ronde op de Fransman Gaël Monfils (ATP 38).

Schwartzman naar kwartfinale European Open

Diego Schwartzman (ATP 17) heeft zich in de Antwerpse Lotto Arena geplaatst voor de kwartfinale van de European Open (hard/612.755 euro). De 26-jarige Argentijn, het tweede reekshoofd en de voorbije twee edities telkens verliezend finalist, klopte de Brit Cameron Norrie (ATP 87) in drie spannende sets: 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 7-5. In de kwartfinale neemt Schwartzman het op tegen Gilles Simon (ATP 32). De Fransman, vijfde reekshoofd, klopte in zijn achtste finale de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 84) met 6-1, 6-1.

“Cameron speelde sterk, het was een lastige wedstrijd”, reageerde Schwartzman, die op zijn hoede is voor zijn volgende tegenstander, Simon. “Gilles tennist heel sterk dit jaar, het duel zal een grote test voor mij vormen. Ik zal mijn niveau nog wat moeten opkrikken.”

Flipkens naar halve finale dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Luxemburg (hard/250.000 dollar). Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het tweede reekshoofd vormt, klopte Flipkens in de kwartfinale de Zwitserse Viktorija Golubic en de Amerikaanse Jamie Loeb met 6-3, 6-3. De partij duurde 1u12'. Flipkens en Larsson pakten vorig weekend nog de dubbelzege in Linz. In de halve finale wachten Alison Van Uytvanck en Greet Minnen. De Belgische tandem klopte eerder vandaag de Poolse Paua Kania en de Russische Yana Sizikova in twee sets: 7-6 (7/3), 6-1.

In het enkelspel strandde Flipkens in Luxemburg in de tweede ronde. Ze verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic. Het werd 6-1, 6-3.