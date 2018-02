David Goffin blijft zevende op ATP-ranking LPB

26 februari 2018

David Goffin blijft het nummer zeven op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar kwam afgelopen week niet in actie in Marseille nadat hij de week voordien in Rotterdam een bal tegen zijn oog kreeg. De tweede Belg op de ranglijst is Ruben Bemelmans. Hij boekt drie plaatsen winst en is nu 110de. Steve Darcis zakt van de 124ste naar de 136ste stek.

Bovenin de ranking zijn er geen wijzigingen te noteren. De Zwitser Roger Federer staat op kop, voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic. Iets verderop boeken de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (8ste) en de Argentijn Juan Martin del Potro (9ste) een plaats winst, ten koste van de Amerikaan Jack Sock (10de, -2).

De Argentijn Diego Schwartzman rukt dankzij zijn toernooizege in Rio de Janeiro op van de 23ste naar de 18de plaats. De Rus Karen Khachanov (41ste, +6) en de Amerikaan Frances Tiafoe (61ste, +30) zien hun toernooizeges in respectievelijk Marseille en Delray Beach eveneens beloond met enkele plaatsen winst.

Verder houdt Sander Gillé (86ste, +1) stand in de top 100 van de dubbelranking. Hij krijgt er het gezelschap van zijn dubbelpartner Joran Vliegen (99ste, +3).