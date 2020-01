David Goffin blijft elfde op wereldranglijst, Nadal ziet voorsprong op Djokovic slinken ABD

13 januari 2020

13u16

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin behoudt zijn elfde plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Rafael Nadal prijkt nog steeds helemaal bovenaan maar ziet zijn voorsprong op Novak Djokovic wel slinken.

Goffin was afgelopen week met de nationale ploeg aan de slag op nieuwe ATP Cup in Australië. België strandde er in de kwartfinale tegen Spanje, maar Goffin deed er wel vertrouwen op door eerst zwarte beest Grigor Dimitrov en daarna Nadal te verslaan. De Spanjaard verloor zondag met zijn land de finale tegen het Servië van Novak Djokovic. Die klopte in een onderling duel Nadal en knabbelt op de ATP-ranking ook aan zijn achterstand op de gravelkoning. Het verschil tussen beide toppers bedraagt 515 punten. Voor de ATP Cup waren er dat 930.

De Zwitser Roger Federer, zowat de enige topper die afzegde voor het nieuwe en lucratieve landentoernooi, blijft op ruime afstand van Nadal en Djokovic derde, gevolgd door de Rus Daniil Medvedev. Die gaat voorbij de Oostenrijker Dominic Thiem. De Spanjaard Roberto Bautista Agut wipt over de Fransman Gaël Monfils naar de negende plaats.

De Rus Andrey Rublev ziet zijn toernooizege in Doha vertaald in een sprong van 23 naar 18. Kimmer Coppejans behoudt zijn 158e plaats en blijft daarmee de tweede Belg, voor Steve Darcis. Die stijgt 24 posities naar nummer 176. Darcis en Coppejans vormden met Goffin en het dubbelduo Sander Gillé/Joran Vliegen het Belgische kwintet op de ATP Cup.