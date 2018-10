David Goffin blijft elfde op wereldranglijst - Exit Van Uytvanck in Peking Redactie

David Goffin behoudt zijn elfde plaats op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar verloor wel 160 punten, nadat hij als titelverdediger op het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen in de tweede ronde verloor van de Schot Andy Murray. Goffin zal nog meer punten moeten inleveren, want deze week kan hij wegens van een blessure aan de rechterarm zijn titel in de Japanse hoofdstad Tokio niet verdedigen.

In de top twintig valt geen enkele verschuiving te noteren. De Spanjaard Rafael Nadal blijft het klassement aanvoeren, voor de Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic. Lager op de ranking boekt Ruben Bemelmans zes plaatsen winst. De op één na hoogst gerangschikte Belg na Goffin is nu 108ste.

Alison Van Uytvanck strandt in eerste ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 52) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Peking. Van Uytvanck verloor in twee sets van de Tsjechische qualifier Katerina Siniakova (WTA 40): 7-5 en 6-4 na 1 uur en 35 minuten.

Kirsten Flipkens (WTA 57) wist zich wel te plaatsen voor de tweede ronde. De Kempense haalde het in drie sets van de Britse kwalificatiespeelster Katie Boulter (WTA 109): 4-6, 6-2 en 7-5. In de volgende ronde neemt Flipkens het op tegen elfde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 11). In de onderlinge confrontaties met de Nederlandse leidt Flipkens met 4-1.

Elise Mertens (WTA 14), de derde Belgische op de hoofdtabel in Peking, werkt later op de dag haar eersterondepartij af tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 45). Flipkens dubbelt maandag nog aan de zijde van de Roemeense Raluca Olaru tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova.