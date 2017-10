David Goffin bereikt na lastige eerste set kwartfinales European Open 21u04 0 BELGA Tennis David Goffin heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de European Open in Antwerpen. Onze landgenoot won in twee sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 7-6 (7/1), 6-2.

De 19-jarige Tiafoe, het nummer 79 in de wereld, toonde zich vooral in de eerste set een lastige opponent voor Goffin. Tot twee keer toe moest de Luikenaar een 15-40-achterstand wegwerken op eigen service tegen de Amerikaanse krachtpatser. In de tiebreak stond er geen maat op Goffin. Een mentale klap voor Tiafoe, die er in de tweede set niet meer aan te pas kwam. In de kwartfinale wacht voor Goffin de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 122), die profiteerde van de opgave van de Kroatische veteraan Ivo Karlovic (ATP 51). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Goffin en de 19-jarige Tsitsipas.



Later vanavond neemt Steve Darcis het nog op tegen de Spanjaard David Ferrer.



Photo News