David Goffin bereikt na lastige eerste set kwartfinales European Open: "In alle opzichten tevreden" 21u04 0 BELGA Tennis David Goffin heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de European Open in Antwerpen. Onze landgenoot won in twee sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 7-6 (7/1), 6-2.

De 19-jarige Tiafoe, het nummer 79 in de wereld, toonde zich vooral in de eerste set een lastige opponent voor Goffin. Tot twee keer toe moest de Luikenaar een 15-40-achterstand wegwerken op eigen service tegen de Amerikaanse krachtpatser. In de tiebreak stond er geen maat op Goffin. Een mentale klap voor Tiafoe, die er in de tweede set niet meer aan te pas kwam. In de kwartfinale wacht voor Goffin de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 122), die profiteerde van de opgave van de Kroatische veteraan Ivo Karlovic (ATP 51). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Goffin en de 19-jarige Tsitsipas.



Photo News

David Goffin: "In alle opzichten tevreden"

In de eerste set was voor Goffin een tiebreak nodig om op voorsprong te komen. "Pas in de tweede ronde instromen is nooit makkelijk, en ik moest even zoeken naar mijn ritme", aldus Goffin. "Maar het ging beter en beter. Mijn tiebreak was heel goed. Ik wist dat ik Tiafoe onder druk moesten zetten, want dan maakt hij veel fouten. Zowel fysiek als mentaal voelde ik me echt goed."



Morgen neemt Goffin het op tegen de 19-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-122). "Ik ken hem wel een beetje, maar weet niet hoe hij speelt. Als jongeling heeft hij niets te verliezen. Hij maakt deel uit van een ongeofelijke generatie van spelers onder de 21 jaar momenteel. Ik moet daar mijn ervaring kunnen tegenover stellen."