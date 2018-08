David Goffin beleeft vroege exit in Toronto LPB

David Goffin (ATP 11) is op het Masters 1.000-toernooi in Toronto (hardcourt/5.315.025 dollar) al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Canadees Milos Raonic (ATP 29) bleek na 1u13' in twee sets te sterk voor de 27-jarige Luikenaar, het tiende reekshoofd. Het werd 6-3, 6-4. Goffin maakte vorige week zijn comeback op het circuit sinds zijn uitschakeling in de eerste ronde op Wimbledon begin juli. De Belgische nummer één haalde de kwartfinales op het ATP-toernooi in Washington, waar de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 32) te sterk bleek.

Thuisspeler Raonic neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 21) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 41).