David Goffin behoudt zevende stek op ATP-ranking, ook Elise Mertens status quo op 22ste plaats

05 maart 2018

10u55

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin behoudt de zevende plaats op de nieuwe ATP-ranking. Onze landgenoot is reeds twee weken buiten strijd nadat hij in het toernooi in het Nederlandse Rotterdam een bal tegen zijn oog had gekregen. Ook Elise Mertens wint of verliest op de WTA-ranking geen plek. De eerste Belgische bezet de 22ste stek.

Hij moest daarvoor al forfait geven voor de toernooien in Marseille en Indian Wells en hoopt medio maart zijn rentree te maken in Miami. Nadien keert hij terug naar Europa om zijn oog te laten nakijken en daardoor kan hij begin april niet aantreden in het Davis Cup-duel tegen de Verenigde Staten. Die kwartfinale gaat van 6 tot en met 8 april door in Nashville (Tennessee).

Goffin blijft onze enige landgenoot in de top honderd van het mannentennis. Ruben Bemelmans zakt van de 110de naar de 113de plaats, Steve Darcis moest eveneens drie plaatsen inleveren en is nu 139ste.

In de top tien van de ranking zijn er amper wijzigingen te noteren. Roger Federer blijft aan de leiding met 10.060 punten, gevolgd door Rafael Nadal (9.460) en Marin Cilic (4.870). Dankzij toernooiwinst in Acapulco doet Juan Martin del Potro haasje-over met Kevin Anderson, verliezend finalist in Mexico. De Argentijn is nu achtste. De Spanjaard Roberto Bautista Agut komt dankzij een toernooizege in Dubai de top twintig opnieuw binnen met een zestiende plaats.

De ATP-ranking op maandag 5 maart

1. (1) Roger Federer (Zwi) 10060 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9460

3. (3) Marin Cilic (Kro) 4870

4. (4) Grigor Dimitrov (Bul) 4635

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 4540

6. (6) Dominic Thiem (Oos) 3810

7. (7) David Goffin (Bel) 3280

8. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 3200

9. (8) Kevin Anderson (ZAf) 3080

10.(10) Jack Sock (VSt) 2650

11.(12) Stan Wawrinka (Zwi) 2475

12.(15) Lucas Pouille (Fra) 2455

13.(13) Novak Djokovic (Ser) 2380

14.(14) Pablo Carreno Busta (Spa) 2315

15.(17) Tomas Berdych (Tsj) 2275

16.(23) Roberto Bautista Agut (Spa) 2255

17.(18) Diego Schwartzman (Arg) 2220

18.(19) John Isner (VSt) 2205

19.(20) Fabio Fognini (Ita) 2190

20.(16) Nick Kyrgios (Aus) 2125

...

113.(110) Ruben Bemelmans (Bel) 518

139.(136) Steve Darcis (Bel) 406

242.(243) Julien Cagnina (Bel) 212

249.(248) Arthur De Greef (Bel) 202

267.(264) Christopher Heyman (Bel) 192

285.(282) Kimmer Coppejans (Bel) 176

296.(304) Yannick Mertens (Bel) 166

315.(318) Joris De Loore (Bel) 150

389.(390) Yannick Vandenbulcke (Bel) 103

435.(438) Niels Desein (Bel) 84

446.(453) Clement Geens (Bel) 81

485.(487) Yannik Reuter (Bel) 71

517.(524) Maxime Authom (Bel) 62

557.(562) Jonas Merckx (Bel) 54

564.(568) Jeroen Vanneste (Bel) 53

599.(602) Romain Barbosa (Bel) 47

660.(659) Zizou Bergs (Bel) 35

687.(688) Maxime Pauwels (Bel) 31

725.(796) Germain Gigounon (Bel) 27

759.(763) Julien Dubail (Bel) 24

796.(832) Omar Salman (Bel) 21

995.(996) Jolan Cailleau (Bel) 10

1000.(998) Michael Geerts (Bel) 10

1222.(1224) Joran Vliegen (Bel) 4

1411.(1412) Benjamin Dhoe (Bel) 3

1412.(1414) Laurens Verboven (Bel) 2

1542.(1563) Victor Poncelet (Bel) 2

Elise Mertens behoudt 22ste plaats op WTA-ranking

Sinds onze 22-jarige landgenote twee weken geleden uitgeschakeld werd in de openingsronde van het WTA-toernooi in Dubai, kwam ze niet meer in actie. Mertens moest nadien recupereren van een in Qatar opgelopen voedselvergiftiging, maar is intussen weer helemaal speelklaar. Ze blijft zo de beste Belgische tennisster, voor Alison van Uytvanck (WTA 50) en Kirsten Flipkens (WTA 67). Yanina Wickmayer stijgt een plaats en is nu 115e, met Ysaline Bonaventure (WTA 133) en Maryna Zanevska (WTA 183) staan er nog twee landgenotes in de top tweehonderd van het vrouwentennis.

In de top tien zijn er geen wijzigingen te noteren. De Roemeense Simona Halep blijft met 7.965 punten de ranking aanvoeren, voor de Deense Caroline Wozniacki (7.525) en de Spaanse Garbine Muguruza (6.175). Deze week start in de Verenigde Staten het prestigieuze toernooi van Indian Wells (hard/8.648.508 dollar).

De WTA-ranking op maandag 5 maart

1. (1) Simona Halep (Roe) 7965 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 7525

3. (3) Garbine Muguruza (Spa) 6175

4. (4) Elina Svitolina (Oek) 5480

5. (5) Karolina Pliskova (Tsj) 5080

6. (6) Jelena Ostapenko (Let) 4941

7. (7) Caroline Garcia (Fra) 4625

8. (8) Venus Williams (VSt) 4277

9. (9) Petra Kvitova (Tsj) 3086

10.(10) Angelique Kerber (Dui) 3055

11.(11) Johanna Konta (GBr) 2930

12.(12) Julia Görges (Dui) 2910

13.(13) Sloane Stephens (VSt) 2873

14.(15) Madison Keys (VSt) 2703

15.(14) Kristina Mladenovic (Fra) 2605

16.(17) Coco Vandeweghe (VSt) 2433

17.(18) Magdalena Rybarikova (Svk) 2405

18.(19) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2362

19.(20) Daria Kasatkina (Rus) 2300

20.(21) Anastasija Sevastova (Let) 2295

...

22.(22) Elise Mertens (Bel) 2185

50.(50) Alison Van Uytvanck (Bel) 1089

67.(69) Kirsten Flipkens (Bel) 861

115.(116) Yanina Wickmayer (Bel) 576

133.(133) Ysaline Bonaventure (Bel) 458

183.(193) Maryna Zanevska (Bel) 311

314.(314) Kimberley Zimmermann (Bel) 149

357.(357) Marie Benoit (Bel) 118

369.(348) An-Sophie Mestach (Bel) 108

465.(464) Tamaryn Hendler (Bel) 72

494.(484) Magali Kempen (Bel) 66

502.(500) Elyne Boeykens (Bel) 63

516.(517) Helene Scholsen (Bel) 60

613.(651) Britt Geukens (Bel) 39

639.(636) Margaux Bovy (Bel) 36

666.(666) Deborah Kerfs (Bel) 32

668.(668) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 32

802.(801) Michaela Boev (Bel) 20

803.(802) Catherine Chantraine (Bel) 20

928.(926) Luna Meers (Bel) 12

996.(1016) Lara Salden (Bel) 9

1020.(1019) Klaartje Liebens (Bel) 8

1057.(1056) Axana Mareen (Bel) 7

1090.(1149) Greet Minnen (Bel) 6

1090.(1088) Chelsea Vanhoutte (Bel) 6

1180.(1179) Mathilde Devits (Bel) 4

