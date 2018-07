David Goffin behoudt elfde plaats op amper gewijzigde ATP-ranking, Nadal primus Redactie

23 juli 2018

09u05

Bron: Belga 0 Tennis Er vallen maandag nauwelijks verschuivingen te noteren in de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. David Goffin blijft de beste Belg op plaats elf. De Spanjaard Rafael Nadal leidt nog steeds voor de Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev.

In de top twintig zijn er twee veranderingen. De Oostenrijker Dominic Thiem neemt de achtste plaats over van de Amerikaan John Isner. Door zijn toernooizege in het Zweedse Bastad wipt de Italiaan Fabio Fognini (14de) over de Amerikaan Jack Sock (15de).

Lager op de ATP-ranking maakt de Amerikaan Steve Johnson een mooie sprong. Hij won in eigen land de titel in Newport en springt van 48 naar 34. De Indiër Ramkumar Ramanathan, verliezend finalist, gaat 46 plaatsen vooruit en staat 115de.

De Italiaan Marco Cecchinato, die gisteren met de trofee mocht zwaaien in het Kroatische Umag, stijgt vijf posities naar nummer 22. Ruben Bemelmans, de tweede Belg op de ranking, levert twintig plaatsen in en zakt naar 133.

ATP-ranking

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9310 punten

2. (2) Roger Federer (Zwi) 7080

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 5665

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5395

5. (5) Kevin Anderson (ZAf) 4655

6. (6) Grigor Dimitrov (Bul) 4610

7. (7) Marin Cilic (Kro) 3905

8. (9) Dominic Thiem (Oos) 3665

9. (8) John Isner (VSt) 3490

10.(10) Novak Djokovic (Ser) 3355

++ 11.(11) David Goffin (BEL) 3120

12.(12) Diego Schwartzman (Arg) 2470

13.(13) Pablo Carreno Busta (Spa) 2200

14.(15) Fabio Fognini (Ita) 2190

15.(14) Jack Sock (VSt) 2075

16.(16) Kyle Edmund (Eng) 1995

17.(17) Roberto Bautista Agut (Spa) 1940

18.(18) Nick Kyrgios (Aus) 1935

19.(19) Lucas Pouille (Fra) 1835

20.(20) Kei Nishikori (Jap) 1800

....

133.(113) Ruben Bemelmans 445

254.(244) Arthur De Greef 218

298.(302) Steve Darcis 166

307.(307) Christopher Heyman 159

310.(365) Kimmer Coppejans 157

315.(312) Julien Cagnina 153

350.(362) Yannick Mertens 127

432.(391) Joris De Loore 85

433.(441) Niels Desein 85

449.(454) Clement Geens 81

455.(457) Maxime Authom 80

457.(458) Zizou Bergs 80

465.(467) Germain Gigounon 77

479.(499) Jonas Merckx 75

440.(490) Yannick Vandenbulcke 71

547.(554) Jeroen Vanneste 57

555.(560) Romain Barbosa 56

593.(596) Omar Salman 49

611.(618) Yannick Reuter 45

687.(690) Maxime Pauwels 35

873.(878) Julien Dubail 17

1040.(1008) Michael Geerts 9

1072.(1067) Jolan Cailleau 8

1196.(1067) Sander Gille 5

1243.(1240) Benjamin Dhoe 5

1425.(1427) Laurens Verboven 2

1574.(1588) Simon Beaupain 2

1604.(1606) Seppe Cuypers 1

1604.(1606) Daniel Grunberger 1

1604.(1701) Victor Poncelet 1

1701.(1701) Alec Witmeur 1

1787.(1787) Philippe Gelade 1