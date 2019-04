David Goffin behoudt 21ste plaats op ongewijzigde ATP-ranking, Elise Mertens blijft het nummer 17 van de wereld GVS

08 april 2019

09u53

Bron: Belga 0 Tennis Er beweegt nauwelijks iets op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Omdat er afgelopen week geen ATP-toernooien op de kalender stonden, blijft alles bij het oude. Zo is David Goffin nog steeds nummer 21.

De Serviër Novak Djokovic voert de stand aan met 11.070 punten. Hij heeft een comfortabele marge op de Spanjaard Rafael Nadal (8.725 punten). De Duitser Alexander Zverev (6.040 ptn) volgt als derde op ruim 5.000 punten. De top vijf wordt vervolledigd door de Zwitser Roger Federer (5.590 ptn) en de Oostenrijker Dominic Thiem (4.765 ptn).

Ruben Bemelmans blijft de tweede geklasseerde Belg op plaats 163 (+1). Achter hem staan Arthur De Greef (176, -2), Kimmer Coppejans (196, -1) en Steve Darcis (250, +1).

Elise Mertens blijft nummer 17 van de wereld

Elise Mertens behoudt de zeventiende plaats op de nieuwe WTA-ranking. De Limburgse werd vorige week op het toernooi van Charleston meteen uitgeschakeld door de bescheiden Estse Kaia Kanepi, maar hoeft daar dus geen prijs voor te betalen.

In de dubbelranking blijft alles overigens ook bij het oude voor de 23-jarige Mertens. Daarin staat ze nog steeds op nummer zes.

Bovenaan het klassement zijn er evenmin verschuivingen. De Japanse Naomi Osaka voert de ranking aan voor de Roemeense Simona Halep en de Tsjechen Petra Kvitova en Karolina Pliskova. De Duitse Angelique Kerber blijft vijfde.

Iets lager in de stand wipt de Amerikaanse Madison Keys dankzij haar eindzege op het gravel in Charleston van plaats 18 naar 14. De Spaanse Garbine Muguruza verlengde haar titel op het hardcourt in Monterrey en blijft negentiende.

Alison Van Uytvanck behoudt de 52ste plaats, Kirsten Flipkens gaat drie banken vooruit en staat 55ste.