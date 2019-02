David Goffin behoudt 21e plaats op quasi ongewijzigde ranking YP

04 februari 2019

09u21

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin blijft het nummer 21 van de wereld in het mannentennis. In de nieuwe wereldranking vallen er nauwelijks wijzigingen te noteren.

Afgelopen week stonden er geen ATP-toernooien op de kalender omdat er in de Davis Cup werd gespeeld. België plaatste zich in en tegen Brazilië voor de finaleweek in november in Madrid. De ploeg van Johan Van Herck deed dat zonder sterkhouders Goffin, Ruben Bemelmans (132e) en Steve Darcis (311e, +2).

In hun afwezigheid schitterde Kimmer Copperjans (194e, +1) op het indoorgravel in Uberlandia door zijn twee enkelwedstrijden te winnen tegen Rogerio Dutra Silva (ATP 138) en Thiago Monteiro (ATP 108). Daarnaast stuntten Sander Gille en Joran Vliegen in het dubbel tegen specialisten Bruno Soares en Marcelo Melo.

Arthur De Greef (202e) verloor de openingsmatch tegen Monteiro.

De meeste topspelers lasten afgelopen week een rustperiode in na de Australian Open. De volledige top twintig van de ATP-ranking blijft maandag bij het oude. Novak Djokovic, die in Melbourne voor de zevende keer zegevierde, leidt voor Rafael Nadal en Alexander Zverev.

De ATP-ranking van maandag 4 februari (tussen haakjes de ranking van 28 januari):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 10955 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 8320

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 6475

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5060

5. (5) Kevin Anderson (ZAf) 4845

6. (6) Roger Federer (Zwi) 4600

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4100

8. (8) Dominic Thiem (Oos) 3960

9. (9) John Isner (VSt) 3155

10.(10) Marin Cilic (Kro) 3140

11.(11) Karen Khachanov (Rus) 2880

12.(12) Stefanos Tsitsipas (Gri) 2805

13.(13) Borna Coric (Kro) 2605

14.(14) Milos Raonic (Can) 2250

15.(15) Fabio Fognini (Ita) 2225

16.(16) Daniil Medvedev (Rus) 2000

17.(17) Lucas Pouille (Fra) 1955

18.(18) Roberto Bautista Agut (Spa) 1955

19.(19) Marco Cecchinato (Ita) 1870

20.(20) Diego Schwartzman (Arg) 1835

++ 21.(21) David Goffin (BEL) 1830

...

132.(132) Ruben Bemelmans 426

194.(195) Kimmer Coppejans 265

202.(202) Arthur De Greef 253

302.(301) Joris De Loore 112

311.(313) Steve Darcis 100

419.(419) Zizou Bergs 26

456.(457) Yannick Mertens 18

521.(520) Germain Gigounon 10

578.(580) Sander Gille 5

587.(576) Christopher Heyman 5

604.(607) Michael Geerts 3

655.(655) Jeroen Vanneste 1

667.(667) Niels Desein 1

680.(683) Omar Salman 1