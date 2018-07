David Goffin begint als 's werelds nummer negen aan Wimbledon - Mertens blijft vijftiende op WTA-ranking, Flipkens wipt over Van Uytvanck Redactie

02 juli 2018

09u11

Bron: Belga 0 Tennis Weinig verschuivingen in de top van de nieuwe ATP-ranking. David Goffin behoudt zijn negende plaats en ook de rest van de top 15 blijft ongewijzigd.

De Spanjaard Rafael Nadal voert de ranglijst aan voor de Zwitser Roger Federer, die vanaf vandaag als titelverdediger op zoek gaat naar een negende eindzege op het gras van Wimbledon. De Duitser Alexander Zverev volgt op ruime afstand van de twee tenoren als nummer drie op de ranking.

Goffin staat negende, maar heeft op Wimbledon geen punten te verdedigen. Vorig jaar miste hij het grandslamtoernooi immers nadat hij op Roland Garros een enkelblessure had opgelopen. Zijn beste resultaat in de All England Club is een vierde ronde (in 2015 en 2016). De Luikenaar, de enige Belg in de top 100, opent dinsdag met een duel tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51).

De mooiste sprong op de wereldranglijst komt deze week op naam van Mischa Zverev. De oudere broer van Alexander won zaterdag in Eastbourne zijn eerste ATP-titel. Op de ranking klimt de Duitser 26 plaatsen naar nummer 41. De Slovaak Lukas Lacko, verliezend finalist, wipt 21 posities omhoog en staat 73ste.

De Bosniër Damir Dzumhur gaat na zijn toernooizege in Antalya zeven banken vooruit en belandt op plaats 23.

Mertens blijft vijftiende op WTA-ranking, Flipkens wipt over Van Uytvanck

Elise Mertens behoudt vlak voor de start van Wimbledon haar vijftiende plaats op de wereldranglijst.

De Limburgse was afgelopen week aan de slag op het toernooi van Eastbourne. Ze sneuvelde er in de derde ronde (1/8e finale) tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die later (verrassend) de finale zou spelen.

Op Wimbledon staat Mertens in de eerste ronde tegenover de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 41). Twaalf maanden geleden moest ze het bij haar debuut op de hoofdtabel meteen opnemen tegen Venus Williams. Die bleek toen met 7-6 (9/7), 6-4 iets te sterk. Mertens heeft dus weinig punten te verdedigen op het Londense gras.

Kirsten Flipkens toonde vorige week dat ze de goeie vorm te pakken heeft. 'Flipper' won op het ITF-grastoernooi in Engelse Southsea (100.000 dollar) zowel het enkel- als dubbelspel. Op de ranking wint de halvefinaliste van Wimbledon 2013 zes plaatsen. Ze staat 45e en springt over Alison Van Uytvanck (47e, -1).

Yanina Wickmayer, de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel van Wimbledon, is nummer 101 (+1).

Helemaal bovenaan de WTA-ranking blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki, die in Eastbourne Sabalenka van de titel hield. De 20-jarige Wit-Russin wordt wel beloond met dertien plaatsen winst en staat nu 32e.

De Spaanse Garbine Muguruza, die op Wimbledon haar titel verdedigt, behoudt de derde stek voor de Amerikaanse Sloane Stephens en de Oekraïense Eline Svitolina.