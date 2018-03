Daria Kasatkina en Naomi Osaka strijden om titel in Indian Wells XC

17 maart 2018

08u32

Bron: Belga 0 Tennis De Russin Daria Kasatkina (WTA 19) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 44) zijn de finalistes van het BNP Paribas Open in Indian Wells (8.648.508 dollar).

Kasatkina versloeg vrijdagavond (lokale tijd) in de eerste halve finale de Amerikaanse Venus Williams (WTA 8) met 4-6, 6-4 en 7-5. Aansluitend vernederde Osaka op het Californische hardcourt de Roemeense nummer 1 van de wereld Simona Halep met 6-3 en 6-0.

Daria Kasatkina, die wordt gecoacht door Philippe Dehaes, staat voor de vierde keer in een WTA-finale. In april van vorig jaar won ze het graveltoernooi van Charleston. Twee keer eindigde ze als runner-up, vorige maand in Dubai (tegen Elina Svitolina) en in oktober 2017 in Moskou (tegen Julia Görges).

Naomi Osaka speelt haar tweede finale op de WTA Tour. In september 2016 verloor ze op het toernooi van Tokio in de eindstrijd van Caroline Wozniacki. De Japanse is de eerste speelster sinds Kim Clijsters in 2005 die het als niet-reekshoofd tot de finale in Indian Wells schopt. Clijsters pakte toen ook de titel (tegen Lindsay Davenport).

Kasatkina en Osaka zijn allebei 20 jaar. Het wordt hun eerste onderlinge duel. De winnares volgt op de erelijst de Russin Elena Vesnina op.