Darcis zorgt met halve finale in Pune voor primeur op ATP Tour: "Cool wat mij na een zwart jaar overkomt"

03 januari 2019

17u19

Bron: Belga 0 Tennis Steve Darcis heeft met zijn overwinning in de kwartfinale van het ATP-toernooi in het Indiase Pune een stukje geschiedenis geschreven. De 34-jarige Belg is de eerste speler die het op de ATP Tour, die in 1990 werd opgericht, tot in de halve finales van een toernooi schopt zonder dat hij een ranking heeft.

Darcis miste door elleboogproblemen het volledige seizoen 2018. Omdat 'Shark' een jaar geen officiële wedstrijd speelde, werd zijn naam uit de ATP-ranking geschrapt. In Pune maakte hij deze week zijn comeback. Op het hardcourt in India versloeg hij op weg naar de laatste vier achtereenvolgens de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 73), de Let Ernests Gulbis (ATP 95) en de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 45).

De ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis, laat weten dat Darcis als eerste speler ooit zonder ranking de halve finales van een toernooi op de ATP Tour haalt. Die ATP Tour werd in 1990 opgericht en verving de Grand Prix- en WCT-toernooien.

"Het is heel cool wat mij na een zwart jaar overkomt”, vertelde Darcis na zijn zege tegen Jaziri aan Belga. "Dit had ik helemaal niet verwacht. Ik was wel goed voorbereid maar ik kon niet voorspellen dat het meteen zo goed zou gaan. Op deze manier dien ik ook de kwatongen van antwoord die zeiden dat ik voortaan alleen nog voor het geld zou spelen. Dat had ik toch opgevangen. Ik ben blij dat ik hun ongelijk bewijs. Ik ben heel gemotiveerd en ik geef niet af. Ik vecht voor elk punt, laat niets liggen. En dat loont."

Darcis was ruim een jaar buiten strijd door een blessure aan de rechterelleboog. "Het voorbije jaar was echt niet gemakkelijk", blikt hij terug. "Het enige wat ik nu nog kan doen, is genieten. Tegelijk besef ik dat het niet elk toernooi op deze manier zal verlopen."

Volgende horde: opslagkanon Karlovic

Tegen Malek Jaziri maakte Darcis naar eigen zeggen het verschil op het fysieke vlak. "Na mijn zege tegen Mmoh kroop ik om 1u in bed. Zijn match tegen Ramanathan was pas afgelopen om 1u30. Na de eerste set riep ik de kine op de baan omdat ik gisteren wat rugpijn voelde. Omdat ik compenseerde, vooral bij het opslaan, kreeg ik wat last aan de buikspieren. Maar ik denk dat het maar een kleine waarschuwing was. Het zal wel gaan voor het vervolg."

In de halve finales staat Darcis morgen tegenover opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 100). De boomlange Kroaat, 39 al, klopte de Let Ernests Gulbis (ATP 95) in twee tiebreaks. “Dat wordt geen lachertje”, beseft de 34-jarige Luikenaar. “Karlovic is al 39, maar speelt nog altijd heel goed. Ik ben niet verrast hem in de halve finales te zien. Hij slaat gemiddeld zo’n drie aces per spelletje. En op grote hoogte, zoals hier in Pune, gaan de ballen nog sneller. Door zijn opslag gaan, is dus zo goed als mogelijk. Bovendien is hij ook nog eens sterk vanop de baseline.”

In hun enige vorige duel lukte het Darcis alvast niet om de 2m11 grote reus neer te halen. In 2009 werd hij op Wimbledon in de tweede ronde met 7-5, 6-3 en 6-4 uitgeschakeld door de Kroaat. “Het wordt niet makkelijk. Omdat er zo weinig rally’s zijn, krijg je de indruk dat je niet aan het spelen bent. In de eerste plaats zal ik me op mijn eigen opslagspelletjes moeten concentreren. Als je die uit handen geeft, kan je het wel schudden. Voor het overige wordt het proberen om zijn opslag terug te slaan en voor een goede passeerslag te gaan. De kleinste kans moet je grijpen, want er zullen er niet veel zijn. Ik weet niet of mijn slice me kan helpen, want hij zal enorm veel druk zetten en proberen om de rally zo kort mogelijk te houden. Ik zal me alvast in de partij vastbijten. En dan zien we wel weer.”