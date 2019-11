Darcis wint van Giraldo, België op voorsprong tegen Colombia NVE

18 november 2019

17u23 2 Tennis Steve Darcis (ATP 158) heeft zonder veel moeite de maat genomen van Colombiaan Santiago Giraldo (ATP 277). Hij won zijn wedstrijd op het hardcourt in Madrid met 6-3 en 6-2. Zo dadelijk komen ook David Goffin (ATP 11) en dubbelduo Joran Vliegen (ATP 39 dubbel) en Sander Gillé (ATP 47 dubbel) nog in actie op de Davis Cup.

Darcis won de eerste set zonder veel problemen tegen Giraldo met 6-3. De Belg kon al snel breaken en maakte weinig fouten. Hij won telkens zijn eigen opslag en haalde zo de eerste set binnen. Ook in set twee was er een vroege break voor Darcis, bij 1-1 ging hij door de opslag van de Colombiaan. Darcis bevestigde de break en wist meteen daarna opnieuw te breaken: 4-1. Mister Davis Cup kwam niet meer in de problemen en won ook de tweede set met 6-2. De partij duurde 1 uur en 5 minuten.

Steve Darcis speelde “goede wedstrijd, ondanks stress”

“Ik was behoorlijk gespannen, maar heb toch een goede wedstrijd kunnen spelen”, verklaarde Steve Darcis (ATP-155) bij Sporza na zijn 6-3, 6-2 zege tegen Santiago Giraldo (ATP-277).

“Het was lang geleden dat ik speelde in de Davis Cup. De laatste keer was tegen Frankrijk (verloren finale in november 2017) en daar heb ik geen goede herinneringen aan. “Ik was nerveus, maar heb me over de stress over kunnen zetten. Zo heb ik toch een degelijke prestatie kunnen leveren. Ik speelde een goede match en ben blij dat ik België het eerste punt kon bezorgen. Nu moeten we op deze weg voortgaan.”

“Deze week is belangrijk voor mij. Het is de laatste keer dat ik speel voor mijn land. Ik voel me goed en zal zoals altijd het maximum geven. Ook al heeft deze Davis Cup niet meer de sfeer van weleer. We hebben toch de steun van driehonderd Belgen die mee afgereisd zijn. Dat doet goed.”