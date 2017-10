Darcis twee weken aan de kant - Duitse Görges pakt derde WTA-titel 14u28

Steve Darcis (ATP 65) moet twee weken rusten met pijn aan de elleboog. Dat heeft de 33-jarige tennisser vandaag via Instagram bekendgemaakt.

"Ik heb te veel last aan mijn elleboog en zal twee weken stoppen met tennissen om klaar te zijn voor ONS doel", schrijft Darcis. Hij hoopt dus opnieuw topfit te zijn voor de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk, die van 24 tot 26 november op de agenda staat. De Belg, met de veelzeggende bijnaam 'Mister Davis Cup', is een erg belangrijke pion in het team van kapitein Johan Van Herck.



Afgelopen week sneuvelde Darcis nog in de achtste finales van de European Open in Antwerpen. De Spaanse routinier David Ferrer (ATP 31) was in 7-5, 5-7 en 6-3 te sterk.

Görges wint WTA-toernooi in Moskou

Julia Görges (WTA 27) heeft het WTA-toernooi in Moskou (hardcourt/790.208 dollar) op haar naam geschreven. De 28-jarige Duitse klopte in de finale de Russin Daria Kastkina (WTA 28) in twee sets: 6-1 en 6-2. De partij duurde één uur en zes minuten.

Het is voor Görges haar derde WTA-titel. Eerder pakte ze al de eindoverwinning in Bad Gastein (2010) en Stuttgart (2011). Kasatkina stond in de tweede WTA-finale uit haar carrière, na die in Charleston van afgelopen april die ze won. De 20-jarige Russin werkt sinds twee weken samen met coach Philippe Dehaes.

EPA Julia Görges.