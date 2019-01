Darcis overleeft twee matchpunten en staat in kwartfinales in Pune TLB

02 januari 2019

16u52

Steve Darcis heeft zich na een marathonwedstrijd geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Indiase Pune (hard/527.880 dollar). Hij versloeg in de tweede ronde de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 103).

Na een slijtageslag van drie uur en negen minuten had de 34-jarige Darcis de scalp van de 20-jarige Amerikaan te pakken. Het werd 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2 in het eerste onderlinge duel tussen beide mannen. Op het einde van de tweede set redde Darcis op eigen service twee keer een matchpunt, bij 4-5 en 5-6.

'Shark' viert in Pune zijn rentree nadat hij ruim een jaar out was door een aanslepende elleboogblessure. Maandag klopte hij bij zijn comeback de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 73) met 6-3 en 6-4. Darcis staat in de kwartfinales tegenover thuisspeler Ramkumar Ramanathan (ATP 132) of de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 45), het vierde reekshoofd.