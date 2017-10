Darcis naar hoofdtabel in Peking, Mertens stoot door in dubbelspel YP

Bron: Belga 0 Getty Images Tennis Steve Darcis (ATP 76) heeft zich vandaag geplaatst voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Chinese Peking (hard/3.028.080 dollar).

De 33-jarige Belg rekende in de tweede en laatste kwalificatieronde af met de Canadees Peter Polansky (ATP 122) in drie sets: 5-7, 7-6 (8/6) en 6-4. Het duel duurde twee uur en 42 minuten.



Gisteren klopte Darcis in de eerste kwalificatieronde thuisspeler Fajing Sun (ATP 493) in 6-4 en 6-2.

Elise Mertens stoot door in dubbelspel WTA Peking

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) in het dubbelspel op het WTA-toernooi van Peking (hard/6.381.679 dollar). De Belgisch-Nederlandse tandem klopte het Amerikaanse paar Abigail Spears/Coco Vandeweghe in drie sets: 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 12/10. De partij duurde twee uur. In de achtste finales treffen Mertens en Schuurs de Indiase Sania Mirza en de Chinese Shuai Peng, het derde reekshoofd.



In het enkelspel opent Mertens (WTA 38) tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 9), het achtste reekshoofd. Het wordt het tweede onderlinge duel tussen de 21-jarige Limburgse en haar zeven jaar oudere opponente. Eind augustus stonden ze tegenover elkaar in de halve finales van het toernooi in New Haven. Toen won Cibulkova, ook op hardcourt, vlot met 6-1 en 6-3. De winnares neemt het voor een plaats in de achtste finales op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 20), die bye is in de openingsronde.

Oezbeek Istomin pakt tweede titel in Chengdu

Denis Istomin (ATP 78) heeft het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/1.028.885 dollar) op zijn naam geschreven. De Oezbeek profiteerde van de opgave van de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 113), zijn tegenstander in de finale. Baghdatis moest in de eerste set met een 3-2 achterstand de strijd staken.



Voor Istomin is het zijn eerste triomf sinds zijn vorige en enige overwinning op het toernooi van Nottingham in 2015. Opvallend: in de halve finales schakelde hij Baghdatis uit, die ook toen moest opgeven in de eerste set.

An-Sophie Mestach verliest finale dubbelspel ITF Stillwater

An-Sophie Mestach is er aan de zijde van de Britse Harriet Dart niet in geslaagd om het ITF-toernooi in het Amerikaanse Stillwater te winnen (hard/25.000 dollar). De Belgisch-Britse tandem, het tweede reekshoofd, verloor in de finale van de Servische Jovana Jaksic en de Amerikaanse Caitlin Whoriskey (het eerste reekshoofd) in 4-6, 6-4, 10/3. De wedstrijd duurde een uur en 29 minuten.