Darcis meteen uitgeschakeld in Gstaad, ook Bonaventure moet snel naar huis Redactie

23 juli 2019

16u11

Bron: Belga 0

Steve Darcis (ATP 198) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro). De 35-jarige Luikenaar verloor met 6-4, 6-4 van het Portugese vijfde reekshoofd Joao Sousa (ATP 49). Sander Gille en Joran Vliegen, die zondag in het Zweedse Bastad hun eerste ATP-dubbeltitel veroverden, nemen het in de eerste ronde op tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Gerard Granollers.

Ysaline Bonaventure sneuvelt in eerste ronde WTA Jurmala

Ysaline Bonaventure (WTA 109) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Letse Jurmala (gravel/250.000 dollar). Bonaventure verloor in drie sets met 2-6, 6-4 en 6-1 van de Poolse qualifier Katarzyna Kawa (WTA 194).

Marie Benoit (WTA 261) strandde eerder in de tweede en laatste kwalificatieronde. De Letse Anastasija Sevastova (WTA 11) is het topreekshoofd op dit WTA-toernooi, dat aan zijn eerste editie toe is.