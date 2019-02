Darcis meteen onderuit in Montpellier, waar Goffin in achtste finale Krajinovic treft - Kvitova getuigt over mesaanval - Van Cleemput coacht Halep LPB

05 februari 2019

Darcis en Goffin stranden in eerste ronde dubbelspel in Montpellier

Steve Darcis en David Goffin zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/524.340 euro). Darcis en Goffin verloren van de Pools-Oostenrijkse tandem Marcin Matkowski/Philipp Oswald: 2-6, 6-1 en 10/2 na 53 minuten.

Eerder op de dag strandde Darcis (ATP 311) eveneens in de eerste ronde van het enkelspel. Hij verloor met 6-1 en 6-2 van de Fransman Antoine Hong (ATP 150), een qualifier. Goffin (ATP 21) is als tweede reekshoofd vrij in de openingsronde. Zijn eerste tegenstander wordt de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72), die het met 7-6 (9/7) en 6-4 haalde van de Franse qualifier Nicolas Mahut (ATP 195).

Petra Kvitova getuigt voor rechtbank over mesaanval

De Tsjechische tennisspeelster Petra Kvitova heeft vandaag, iets meer twee jaar na thuis te zijn aangevallen met een mes, de aanval uitgebreid beschreven in de rechtbank van Brno.

“Ik heb heel luid geschreeuwd en er was overal bloed”, werd de 28-jarige tennister geciteerd door het Tsjechisch persagentschap CTK. Kvitova legde haar getuigenis af via een videostream, in de ruimte naast de rechtzaal. Ze wilde niet in persoon geconfronteerd worden met haar mogelijke aanvaller.

De Wimbledon-winnares van 2011 en 2014 legde uit dat ze in december 2016 in haar huis in Prostejoy, in het oosten van Tsjechië, wachtte op een dopingcontrole, toen de beschuldigde zich aanmeldde als zijnde een loodgieter. De tennisspeelster werd gevraagd de kraan in de badkamer te laten lopen om te zien of er warm water uitkwam. “Maar opeens nam hij me langs achteren en zette een mes op mijn keel”, aldus Kvitova. Ze rukte zich vervolgens los, maar liep daarbij zware verwondingen op aan haar linkerhand.

De 33-jarige beschuldigde ontkent de aanklachten. Hij verklaart op het moment van de feiten aan het werk te zijn geweest op een bouwterrein. Bij een veroordeling kijkt hij aan tegen twaalf jaar gevangenisschap.

Kvitova kon na een lange revalidatie haar plaats op het WTA-circuit opnieuw innemen. Ze is momenteel nummer twee van de wereld. Vorige maand verloor ze nog de finale van de Australian Open van de Japanse Naomi Osaka (WTA 1).

Van Cleemput coacht Simona Halep

Thierry Van Cleemput is de nieuwe coach van Simona Halep. Dat bevestigde de entourage van de 27-jarige Roemeense aan de WTA.

Halep startte het seizoen als nummer één van de wereld, maar zakte na haar uitschakeling in de achtste finales van de Australian Open naar de derde plaats op de WTA-ranking. Vorig jaar was Halep runner-up in Melbourne. Enkele maanden later bracht ze met Roland Garros een eerste Grand Slam op haar palmares. In november brak ze met haar Australische coach Darren Cahill. Tijdens de Australian Open werd Van Cleemput al met Halep opgemerkt, maar van een officiële samenwerking was nog geen sprake. Die start volgende week op het WTA-toernooi van Doha (916.131 dollar). Dit weekend treedt Halep met Roemenië nog in de Fed Cup aan.

Van Cleemput was sinds 2014 de trainer van David Goffin. Die samenwerking werd na de uitschakeling van de Belgische nummer één op de Australian Open stopgezet. Voordien begeleidde de Henegouwer onder meer Olivier Rochus en Steve Darcis. Halep werkte al eerder met een Belgische trainer. Het volledige seizoen 2014 werkte ze af met Wim Fissette aan haar zijde.

Zverev geeft forfait voor ATP Rotterdam met enkelblessure

Alexander Zverev heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi in Rotterdam (9-17 februari). De 21-jarige Duitser kampt met een enkelblessure. “Zverev had in aanloop naar de Australian Open al problemen met zijn enkel en tijdens de Davis Cup is deze blessure teruggekeerd”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. De plek van Zverev wordt overgenomen door de Australiër Matthew Ebden (ATP 45).

Van Belgische zijde neemt David Goffin (ATP 21) deel in Rotterdam. Goffin is momenteel nog aan de slag op het ATP-toernooi in Montpellier. Als tweede reekshoofd is hij vrij in de openingsronde. Zijn eerste tegenstander wordt de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72) of de Franse qualifier Nicolas Mahut (ATP 195).

Krajicek kon verder nog meegeven dat een wildcard werd uitgedeeld aan Tomás Berdych (ATP 79). De 33-jarige Tsjech wist in 2014 het toernooi in Rotterdam te winnen. Een jaar later verloor hij de finale. “Berdych is het afgelopen seizoen met rugproblemen een tijd uit geweest, maar nu is hij weer terug”, legde Krajicek de uitnodiging aan de Tsjech, die vorige maand op de Australian Open de vierde ronde haalde, uit. “Het is mooi om een oud-winnaar terug te zien in Rotterdam.”

Eerder meldde de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 24) zich al af met een schouderblessure. Hij werd vervangen door de Slovaak Martin Klizan (ATP 38).