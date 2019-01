Darcis in kwartfinales tegen Tunesiër Malek Jaziri in Pune - Djokovic herstelt zich van setverlies en wint in Qatar - Goffin in Doha naar halve finales dubbelspel TLB

02 januari 2019

22u10

Bron: Belga 0 Tennis Steve Darcis neemt het morgen om een plaats in de halve finales van het ATP-toernooi in het Indiase Pune (527.880 dollar) op tegen het Tunesische vierde reekshoofd Malek Jaziri (ATP-45). Die schakelde thuisspeler Ramkunar Ramanathan (ATP-132) in 2 uur en 46 minuten met 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-3 uit.

Eerder op de dag plaatse Darcis zich door de Amerikaan Michael Mmoh (ATP-103) in 3 uur en 8 minuten met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2 te verslaan. Tegn Jaziri speelde Darcis drie keer eerder, telkens ook op hardcourt. De Luikenaar verloor in 2011 het eerste duel, in de halve finales van het challengertoernooi van Genève, maar nam inmiddels twee keer weerwraak. In 2012 schakelde hij de 34-jarige Tunesiër uit in de eerste ronde van het US Open, in 2015 in de eerste ronde van het Masters 1.000 in Miami. “Jaziri is een goede speler. Hij heeft ervaring zat en is niet voor niets de nummer 45 van de wereld. Hij kan alles met een bal. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Het belangrijkste is dat ik goed recupereer”, blikte Daric vooruit.

“Sowieso ben ik al heel tevreden met dit seizoensbegin. Het doet deugd om na zo’n lange inactiviteit weer te kunnen spelen. Nooit eerder was zo lang geblesseerd. Ik haal nog niet mijn beste niveau, maar ben fysiek weer in orde en heb twee goede matchen achter de rug. Wat nu nog volgt, is bonus.”

Djokovic herstelt zich van setverlies en wint in Qatar

Novak Djokovic heeft ook zijn tweede partij in 2019 gewonnen, zij het met enige moeite. Op het Qatar Open won hij weliswaar van de Hongaar Marton Fucsovics, maar wel nadat hij de eerste set had verloren: 4-6, 6-4 en 6-1. Djokovic bereikte daarmee de kwartfinale.

In Doha, waar hij het evenement twee keer won, heeft Djokovic nu veertien overwinningen tegenover één nederlaag staan. Alleen bij zijn eerste bezoek aan de stad in 2015 verloor hij een keer, in de kwartfinale van Ivo Karlovic.

De Servische aanvoerder van de wereldranglijst had deze keer in de eerste ronde op nieuwjaarsdag overtuigend afgerekend met de Bosniër Damir Dzumhur, 6-1 6-2.

Goffin naar halve finales dubbelspel

David Goffin heeft zich samen met Pierre-Hugues Herbert voor de halve finales van het dubbelspel geplaatst in Doha (1.313.215 dollar). Het Belgisch-Franse duo nam met 6-2, 3-6 en 10-3 de maat van de Kroaat Nikola Mektic en de Oostenrijker Alexander Peya, die het derde reekshoofd vomden op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad.

Om een plaats in de finale staan Goffin en Herbert donderdag tegenover Novak Djokovic, de nummer een van de wereld in het enkelspel. In het dubbel treedt de 31-jarige Serviër in Qatar aan met zijn vier jaar jongere broer Marko. Novak en Marco Djokovic wonnen in hun kwartfinale met 7-5, 3-6 en 10-7 van de Bosniër Damir Dzumhur en de Serviër Dusan Lajovic.