Darcis heeft geen schijn van kans tegen Pouille, Frankrijk wint de Davis Cup

Bron: Belga 0 BELGA Tennis Steve Darcis (ATP 76) is er niet in geslaagd de vijfde en laatste wedstrijd in de finale van de Davis Cup in het Stade Pierre Mauroy in Villeneuve d'Ascq (Rijsel) te winnen. Darcis kon nooit een vuist maken tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 18) en verloor roemloos in drie sets (6-3, 6-1 en 6-0). Frankrijk pakt zijn tiende eindzege in de Davis Cup.

De partij begon niet goed voor Darcis. De Luikenaar moest meteen zijn eerste opslagspelletje prijsgeven en zag nadien Pouille solide die break vasthouden. De Fransman serveerde na een halfuur de eerste set uit met 6-3.

In de tweede set volgde een zelfde spelbeeld. Darcis kon zijn eigen service dit keer zelfs maar één keer vasthouden en Pouille stoomde door naar 6-1 setwinst.

De derde en laatste set maakte de anticlimax alleen maar groter. Een duidelijk zoekende Darcis kon geen enkele game meer winnen en mocht met 6-0 afdruipen. Pouille triomfeerde en bezorgde Frankrijk een tiende Davis Cup.

Na vrijdag, de eerste dag van de finale van de Davis Cup, stond het nog 1-1. Goffin en Tsonga wonnen hun enkelpartijen met overmacht tegen respectievelijk Lucas Pouille en Darcis. Zaterdag klopten de thuisspelers Pierre-Hugues Herbert en Richard Gasquet in het dubbelspel Ruben Bemelmans en Joris De Loore, waardoor Frankrijk op 2-1 klom. Zondagmiddag toonde een opnieuw uitmuntende Goffin zich veel te sterk voor Tsonga in de vierde partij. De slotpartij was er nadien te veel aan voor het Belgische team, dat zijn tweede finale in drie jaar verliest.

Van Herck: "Dit heeft Steve niet verdiend"

"Dat we hier verliezen is op zich geen schande, maar ik vind het heel jammer voor Steve. Hij verdient dit niet. De afgelopen jaren heeft hij zoveel gedaan voor dit team. We hebben als ploeg goed gepresteerd, maar het is nu eenmaal zo."

Pouille: "Ik kon eigenlijk niet missen vandaag"

"Ik was heel gemotiveerd en vol vertrouwen voor de wedstrijd. Ik wou echt een wedstrijd neerzetten en dat is geweldig gelukt. Ik had het geovel dat ik de bal niet mis kon slaan vandaag en dat heeft uiteraard geholpen om hier te winnen. Wat een fantastisch gevoel."

Van Herck: "Goffin stond hier op eenzame hoogte"

Voor de prestatie van David heb ik eigenlijk geen woorden. Hij stond boven alles en iedereen in deze finale. Op eenzame hoogte. Heel veel respect voor de prestatie van mijn spelers."

De uitslagen na de derde dag van de finale van de Davis Cup tussen Frankrijk en België, in het Stade Pierre Mauroy in Rijsel (Villeneuve d'Ascq):

Frankrijk - België: 3 - 2

. Vrijdag:

David Goffin (BEL) - Lucas Pouille (Fra) 7-5, 6-3, 6-1

Jo-Wilfried Tsonga (Fra) - Steve Darcis (BEL) 6-3, 6-2, 6-1

. Zaterdag:

Pierre-Hugues Herbert/Richard Gasquet (Fra/Fra) - Ruben Bemelmans/Joris De Loore (BEL/BEL) 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4

. Zondag (vanaf 13u30):

David Goffin (BEL) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 7-6 (7/5), 6-3, 6-1

Lucas Pouille (Fra) - Steve Darcis (BEL) 6-3, 6-1, 6-0

De erelijst en de tien laatste finales van de Davis Cup:

. Tien laatste finales:

2017: Frankrijk-BELGIË 3-2 in Rijsel

2016: Argentinië-Kroatië 3-2

2015: Groot-Brittannië-BELGIË 3-1 in Gent

2014: Suisse-Frankrijk 3-1

2013: Tsjechië-Servië 3-2

2012: Tsjechië-Spanje 3-2

2011: Spanje-Argentinië 3-1

2010: Serbie-Frankrijk 3-2

2009: Spanje-Tsjechië 5-0

2008: Spanje-Argentinië 3-1

. Erelijst:

1. Verenigde Staten 32 zeges

2. Australië 28

3. Groot-Brittannië 10

. Frankrijk 10

5. Zweden 7

6. Spanje 5

7. Tsjechië 3*

. Duitsland 3

9. Rusland 2

10. Kroatië 1

. Italië 1

. Zuid-Afrika 1

. Argentinië 1

. Servië 1

. Zwitserland 1

