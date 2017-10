Darcis geeft in Peking op tegen Kyrgios - Davis Cup wordt hervormd - Goffin voorbij Gasquet naar halve finales in Tokio 12u50

Davis Cup begint met hervorming

De Internationale Tennisfederatie (ITF) begint volgend jaar met de hervorming van de Davis Cup. De partijen in de landenwedstrijden van buiten de Wereldgroep zullen met ingang van 2018 in maximaal drie sets worden beslist (best-of-three) in plaats van vijf sets. Mede daardoor gaan de duels in het weekend nog maar twee dagen duren in plaats van drie, met twee duels in het enkelspel en een dubbelspel op de eerste dag en twee enkelspelpartijen op de tweede dag.



De opzet van de Wereldgroep blijft voorlopig ongewijzigd, met partijen van best-of-five verspreid over drie dagen. Indien de proefperiode met de inkorting van het programma echter goed bevalt, zal ook het speelschema op het hoogste niveau worden aangepast. De ITF kondigde tevens aan dat alle landenteams, ook in de Wereldgroep, voortaan uit vijf spelers een keuze mogen maken in plaats van vier.



Van 24 tot 26 november neemt België het in de finale van de Davis Cup op tegen Frankrijk, dat voor eigen publiek in Rijsel mag aantreden.

Darcis geeft op tegen Kyrgios

Steve Darcis (ATP 73) heeft vandaag de handdoek in de ring geworpen tijdens zijn kwartfinale op het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/3.028.080 dollar). Tegen Nick Kyrgios (ATP 19), het achtste reekshoofd, verloor 'Shark' de eerste set met 6-0, waarna hij het bij 3-0 in de tweede set voor bekeken hield wegens pijn aan de nek.



Darcis, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel had geknokt, speelde pas voor de tweede keer tegen Kyrgios. Vorige maand verloor de 33-jarige Luikenaar van de 22-jarige Australiër in de halve finale van de Davis Cup, op gravel in Brussel, na een vijfsetter.



Kyrgios treft bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) en de Rus Andrey Rublev (ATP 39). In de andere halve finale kijkt het Spaanse nummer één van de wereld Rafael Nadal de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 8) in de ogen.

Goffin naar halve finales in Tokio: "Ik speel op hoog niveau"

David Goffin (ATP 11) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.563.795 dollar).

Goffin, het vierde reekshoofd, versloeg in de kwartfinales de Fransman Richard Gasquet (ATP 30) in twee sets: 7-5 en 6-2 na 1 uur en 38 minuten. In de eerste set had Gasquet drie setpunten bij 4-5, maar de Luikenaar slaagde erin die allemaal weg te werken.



"Ik ben heel tevreden met de manier waarop ik het tij heb doen keren", verklaarde Goffin na afloop. "Het was niet gemakkelijk. In het begin van de wedstrijd had ik enkele kansen. Bij 2-3 hebben ze het dak gesloten (door de regen, nvdr.). Na de onderbreking moest ik serveren en ik heb op een domme manier mijn opslagspel moeten inleveren, met een dubbele fout. Ik had één à twee spelletjes nodig om me aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Daarna voelde ik de bal heel goed. Uiteindelijk heb ik die setpunten kunnen redden en begon ik mijn beste tennis te spelen. Ik was agressiever. Het verschil was enorm in de tweede set. Ik speel momenteel op een hoog niveau."



Bij de laatste vier treft Belgiës nummer één Diego Schwartzman (ATP 29), het achtste reekshoofd. Het wordt het vierde duel tussen Goffin en de Argentijn. Goffin leidt met 2-1, eerder dit jaar haalde onze landgenoot het in Miami in drie sets van Schwartzman.



Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, is de enige Belgische deelnemer aan het Rakuten Japan Open Tennis Championships. Vorig jaar haalde hij er de finale. Daarin verloor Goffin nipt van de Australiër Nick Kyrgios.

