Daar is Kim! Clijsters boekt meteen zege in ‘World Team Tennis’-toernooi ABD

14 juli 2020

00u31 0 Tennis Kim Clijsters heeft haar eerste wedstrijd op het World Team Tennis-toernooi gewonnen. De 37-jarige Limburgse versloeg de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60) met 5-2 - in deze speciale ploegencompetitie wordt er naar vijf winnende games gespeeld.

Negen teams met ongeveer vijf spelers en wat omkadering gingen zondag in één bubbel zitten in het ‘Greenbrier resort’ in White Sulphur Springs (West Virginia), waar ze de volgende weken onder elkaar 63 wedstrijden spelen (allemaal te bekijken op televisie of internet) en vijf miljoen dollar (4,42 miljoen euro) verdelen.

Vannacht was het de beurt aan Clijsters, en ze deed het in haar eerste wedstrijd sinds de corona-uitbraak uitstekend. Een afgetekende 5-2-overwinning werd het tegen Bernarda. Clijsters pakte de eerste game en gaf haar bonus niet meer uit handen. Het is haar eerste ‘zege’ sinds haar ‘kimback’. Voor Clijsters, die zichtbaar genoot, is de World Team Tennis een voorbereiding op de US Open en het hardcourt-seizoen. De overwinning van Clijsters was ook een gouden punt voor haar team, New York Empire, dat zo voorlopig op voorsprong komt tegen de Washington Kastles.

#WTT2020: @ClijstersKim earns the Empire a 8-7 lead with a 5-2 win over Pera. Watch @Nyempiretennis take on @WashKastles right now LIVE on @ESPN 2! #WASvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/jQjka1Fsx0 World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link