Daar is Kim! Clijsters boekt in het ‘World Team Tennis’-toernooi haar eerste zege sinds de comeback ABD

14 juli 2020

00u31 6 Tennis Kim Clijsters heeft haar eerste wedstrijd op het World Team Tennis-toernooi gewonnen. De 37-jarige Limburgse versloeg de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60) met 5-2 - in deze speciale ploegencompetitie wordt er naar vijf winnende games gespeeld. De eerste zege sinds de ‘Kimback’, al gaat het hier niet om een officieel toernooi. In de dubbelpartij die volgde, trok onze landgenote met de 45-jarige Peschke nipt aan het kortste eind, maar toch: Kim staat er opnieuw.

#WTT2020: @ClijstersKim earns the Empire a 8-7 lead with a 5-2 win over Pera. Watch @Nyempiretennis take on @WashKastles right now LIVE on @ESPN 2! #WASvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/jQjka1Fsx0 World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

Negen teams met ongeveer vijf spelers en wat omkadering gingen zondag in één bubbel zitten in het ‘Greenbrier resort’ in White Sulphur Springs (West Virginia), waar ze de volgende weken onder elkaar 63 wedstrijden spelen (allemaal te bekijken op televisie of internet) en vijf miljoen dollar (4,42 miljoen euro) verdelen.

Vannacht was het de beurt aan Clijsters, en ze deed het in haar eerste wedstrijd sinds de corona-uitbraak uitstekend. Een afgetekende 5-2-overwinning werd het tegen Pera. Clijsters pakte de eerste game en gaf haar bonus niet meer uit handen. Voor Clijsters, die zichtbaar genoot, is de World Team Tennis een voorbereiding op de US Open en het hardcourt-seizoen.

#WTT2020: One, Two, punch 👊 by @ClijstersKim. Watch @nyempiretennis take on the @WashKastles right now LIVE on @ESPN 2! #WASvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/9CxDRS0ozF World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

De ‘Kimback’ was in februari 2020 begonnen met nipte nederlagen tegen toppers Muguruza (Dubai) en Konta (Mexico), maar in West-Virgina kreeg Clijsters met de 25-jarige Kroatisch-Amerikaanse Bernarda Pera een tegenstander van wat mindere kwaliteit tegenover haar. En ondanks een onzekere start (ze kwam in haar openingsgame meteen 0-40 achter), stonden er na amper 16 minuten 5-2-cijfers op het bord. Enkele zware forehands en dominantie vanop de baseline deden Kim ongetwijfeld terugdenken aan haar topperiode. Met 74% eerste opslag, 86% winners en 3 aces liet ze ook mooie statistieken optekenen. Dankzij de zege zette ze haar ploeg New York Empire op een 8-7-voorsprong tegen Washington Kastles. Bij de Kastles zit ook Venus Williams, maar zij kwam niet in actie. Met mondmasker op keek ze wel toe vanuit de tribunes.

#WTT2020: For the break and to tie up the match at 6-6! @ClijstersKim comes in with a clutch winner for the Empire! Watch @Nyempiretennis take on @WashKastles right now LIVE on @ESPN 2! #WASvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/cz9MVEXMKU World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

Een half uurtje later stond Clijsters alweer op de court in het dubbel. Samen met de Tsjechische dubbelspecialiste Kveta Peschke keek ze Pera opnieuw in de ogen. De Amerikaanse was gekoppeld aan Arina Rodoniova. Peschke is er al 45 en net als Clijsters ex-nummer één van de wereld in het dubbelspel. Ook in die wedstrijd toonde Clijsters goeie dingen, zoals een solide service en enkele mooie punten aan het net. Maar dat volstond niet voor de zege. Een break bij 4-3 op de opslag van Peschke betekende een nederlaag.

Door dat verlies stond het tussen New York Empire en Washington Kastles 16-16 waardoor een mannendubbel beslissing bracht. Jack Sock en Neal Skupski gingen daarin onderuit voor New York ondanks enkele matchpunten, zodat de eindstand 21-20 was in het voordeel van Washington Kastles.

Volgt nu Clijsters vs Kenin?

De komende weken staan er nog wedstrijden voor Clijsters en co op het programma met New York. Woensdag nemen ze het op tegen de Philadelphia Freedoms, het team van onder andere Sofia Kenin. De 21-jarige Amerikaanse won dit jaar de Australian Open. Afwachten of Kim ook dan een enkelpartij voor haar rekening zal nemen. De top vier van in totaal negen ploegen speelt uiteindelijk de play-offs.

Clijsters speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.