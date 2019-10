Cori Gauff in finale tegen Jelena Ostapenko in Linz Redactie

12 oktober 2019

20u06

Bron: Belga 0 Tennis De 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA-110) staat in Linz (250.000 dollar) in haar eerste WTA-finale tegenover de 22-jarige Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-72). Die plaatste zich door de Russische Katerina Alexandrova (WTA-35) in 2 uur en 21 minuten met 1-6, 7-6 (7/5) en 7-5 te verslaan.

Gauff, die als lucky loser uit de kwalificaties werd opgevist, ontdeed zich eerder op de dag in 1 uur en 31 minuten met tweemaal 6-4 van de Duitse Andrea Petkovic (WTA-75). Ostapenko gaat in haar zevende finale voor een derde titel. In 2017 opende ze haar palmares meteen met grandslamwinst op Roland-Garros. Later dat jaar won ze ook nog in Seoel.