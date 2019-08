Coppejans stoot door naar tweede kwalificatieronde US Open, Minnen uitgeschakeld LPB

20 augustus 2019

Coppejans in drie sets naar tweede ronde

Kimmer Coppejans (ATP 138) heeft de tweede kwalificatieronde van de US Open bereikt. Onze landgenoot versloeg in New York de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 295) in drie sets. Na 2u09' stond het 7-5, 3-6, 1-6. Zijn opponent in de tweede van drie voorrondes wordt de Tsjech Zdenek Kolar (ATP 283) of de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 197).

Ruben Bemelmans (ATP 181) neemt het in de eerste kwalificatieronde op tegen de Japanner Hiroki Moriya (ATP 213). David Goffin (ATP 15) en Steve Darcis (ATP 186), met een beschermde ranking, zijn al zeker van een plaats op de hoofdtabel in New York. De US Open begint op 26 augustus.

Geen tweede ronde voor Greet Minnen

Greet Minnen (WTA 120) kon zich niet plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de US Open. Minnen verloor met 6-3, 6-4 van de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 153). Eerder op de dag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 114) in de eerste kwalificatieronde met 6-1, 1-6, 6-2 van de Indiase Ankita Raina (WTA 194).

Kirsten Flipkens (WTA 109) en Yanina Wickmayer (WTA 162) treden eveneens aan in de kwalificaties. Elise Mertens (WTA 26) en Alison Van Uytvanck (WTA 66) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

