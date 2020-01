Coppejans niet opgewassen tegen Bautista Agut in ATP Cup, België op achterstand tegen Spanje TLB

10 januari 2020

09u18 0 Tennis België heeft zijn eerste kwartfinalematch op ATP Cup verloren tegen Spanje. Kimmer Coppejans (ATP 158) was niet opgewassen tegen Roberto Bautista Agut. Onze landgenoot ging in twee sets onderuit: 1-6 en 4-6. David Goffin speelt daardoor zo meteen met de rug tegen de muur tegen Rafael Nadal.

Coppejans, die Steve Darcis verving, kwam er in de eerste set amper aan te pas tegen de nummer tien van de ATP-ranking. Bij 1-2 ging Bautista Agut door de service van onze landgenoot en daarna stoomde hij door naar vlotte 1-6-setwinst. Coppejans, tegenwoordig na Goffin de tweede Belg op de wereldranglijst, moest in de tweede set uit een ander vaatje tappen en dat deed hij ook. Onze langenoot speelde agressiever en liep tot 3-0 uit, maar dan stelde zijn Spaanse opponent orde op zaken.

Bautista won op zijn beurt drie games op een rij: 3-3. Alles was zo te herdoen en Coppenjans bleef zich kranig verweren. Maar de Spanjaard haalde het uiteindelijk op ervaring. Op een cruciaal moment, bij 4-4, ging hij door de service van de Belg en nadien serveerde hij de partij uit. Bij het derde matchpunt was het raak.

Aan David Goffin dus om ons land zo meteen in het toernooi te houden. Goffin (ATP 11) neemt het in de tweede enkelwedstrijd op tegen ‘s werelds nummer 1 Rafael Nadal. Bij verlies wordt het dubbelduel met Sander Gillé en Joran Vliegen er louter een voor de statistieken.

De winnaar van de kwartfinale neemt het zaterdag in Sydney op tegen Australië, dat te sterk was voor Groot-Brittannië. De andere halve finale wordt een strijd tussen Servië en Rusland. België plaatste zich als een van de beste tweedes voor de kwartfinales van de ATP Cup. De Belgen wonnen in hun poule van Moldavië (3-0), verloren dan van Groot-Brittannië (1-2) en sloten af met winst tegen Bulgarije (2-1).