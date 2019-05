Coppejans en Darcis naar laatste kwalificatieronde voor hoofdtabel Roland Garros, Berdych geeft forfait QJ

22 mei 2019

20u23

Bron: Belga 0 Tennis Kimmer Coppejans (ATP 181) en Steve Darcis (ATP 244) hebben zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros.

De 25-jarige Coppejans klopte op het Parijse gravel in de tweede kwalificatieronde de Fransman Matteo Martineau (ATP 450) in drie sets: 6-0, 1-6 en 6-2. De partij nam 1 uur en 57 minuten in beslag. Coppejans plaatste zich in het verleden nog maar een keer voor de eindfase van een grandslam, in 2015 in Parijs. Hij sneuvelde toen meteen. Voor een stek in de hoofdtabel moet hij voorbij de Italiaan Gianluigi Quinzi (ATP 200) of de Fransman Manuel Guinard (ATP 420).

Ruben Bemelmans (ATP 164) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde met 6-2 en 7-6 (7/5) tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 141). David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel.

Ook Darcis mag door

Steve Darcis (ATP 244) heeft zich eveneens geplaatst voor de laatste kwalificatierondes. De 35-jarige Darcis haalde het op het Parijse gravel in de tweede kwalificatieronde van de Fransman Corentin Denolly (ATP 429) in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. In de laatste kwalificatieronde wacht nu de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 120). De winnaar krijgt een stek op de hoofdtabel.

De Greef uitgeschakeld

Arthur De Greef (ATP 185) heeft de tweede kwalificatieronde voor Roland Garros niet overleefd, in tegenstelling tot landgenoten Kimmer Coppejans en Steve Darcis. De 27-jarige Brusselaar moest het onderspit delven in het derde Frans-Belgische duel van de dag. Na 59 minuten tegen de 24-jarige Enzo Couacaud (ATP 230), setstanden 6-0 en 6-3, moest De Greef zijn koffers pakken.

In de eerste ronde ontdeed De Greef zich nog van de 31-jarige Oekraïner Illya Marchenko (ATP 380) in drie sets: 5-7, 6-3 en 6-2 na 2 uur 37 minuten.

Berdych geeft forfait

Tomas Berdych, een voormalige nummer vier die nu is weggezakt naar de honderdste plaats op de ATP-ranking, heeft forfait gegeven voor Roland Garros, zo maakte hij vandaag bekend.

Berdych was onlangs wel naar Parijs afgezakt. “Ik wou me hier testen en daarna heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen. Ik voel me nog niet honderd procent klaar om te spelen zoals ik zou willen. Ik heb nog meerdere dagen nodig om helemaal te herstellen en klaar te zijn voor het grasseizoen.”

De 33-jarige Tsjech speelde dit jaar nog maar één wedstrijd en dat was in februari. Op Roland Garros is zijn beste resultaat een stek in de halve finales in 2010.

