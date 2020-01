Comeback Kim Clijsters nog vroeger dan Monterrey? “Kans bestaat dat er nog een eerder toernooi komt”





Bart Fieremans

16 januari 2020

06u11 2 Tennis Kim Clijsters staat zichtbaar te popelen om terug te keren. Normaal gezien speelt ze haar eerste toernooi als ‘Kim III’ in het Mexicaanse Monterrey begin maart. “Maar de kans bestaat dat er misschien toch eerder een toernooi komt”, zo zei Clijsters op een ‘Media Day’ in haar tennisacademie in Bree.

Mexico organiseert een week voor Monterrey ook een toernooi in Acapulco. En in het Midden-Oosten vinden in de tweede helft van februari de lucratieve WTA-toernooien van Dubai en Qatar plaats. Carl Maes, directeur van de tennisacademie van Clijsters, vraagt zich wel af of een vervroegde comeback een goed idee is: “Dat zal fel afhangen van de komende twee à drie weken hoe ze evolueert. Ze heeft goesting, maar ik denk dat Sam (Verslegers, osteopaat) en ik het liever nog wat traag en gestaag zien. Voor mij hoeft de comeback absoluut niet vroeger.” (BF)

