Colombiaan Alejandro Falla zet punt achter tenniscarrière

25 januari 2018

22u54

Tennis Alejandro Falla zet na achttien jaar een punt achter zijn tennisloopbaan. Dat maakte de 34-jarige Colombiaan vandaag bekend.

"Ik heb een familie en er is een tweede kind op komst. Voor mij is de tijd gekomen om daar meer aandacht aan te besteden. Dat heb ik nooit kunnen doen, ik was altijd op reis", verklaarde Falla.

Falla staat 648ste op de ATP-ranglijst. Zijn hoogste notering bereikte hij in juli 2012 met een 48ste plaats. Hij won geen enkel ATP-toernooi, maar was wel twee keer runner-up: in 2013 in Bogota, tegen Ivo Karlovic en in 2014 in Halle, tegen Roger Federer. Een achtste finale op Roland-Garros in 2011 is zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi.