Coach van Serena: “Stop met die hypocriete situatie en laat coaching toe in tennis” LPB

18 oktober 2018

23u07

Bron: afp/belga 0 Tennis Patrick Mouratoglou, de Franse coach van Serena Williams, pleit voor het toelaten van coaching tijdens alle tennistoernooien. Hij wil zo een einde maken aan "de huidige hypocriete situatie”, schrijft hij op Twitter.

Tijdens de finale van de jongste US Open kreeg Serena Williams een bestraffing omdat Mouratoglou haar coachte tijdens de wedstrijd. De Amerikaanse barstte in woede uit en er volgden nog meer bestraffingen. Williams verloor uiteindelijk.

"Coaching toestaan in een wereld die dat positief waardeert, lijkt mij de volgende grote hervorming die het tennis moet ondergaan", aldus Mouratoglou. "Tennis is de enige sport die coaching verbiedt. In alle andere sporten, individueel of in groep, maakt het onderdeel uit van de sportprestatie."

Mouratoglou gelooft ook dat coaching extra spanning kan toevoegen en zo extra publiek kan aanboren voor het tennis. Momenteel heerst er volgens hem een "hypocriete situatie". "Zo goed als alle coaches komen nu al tussen, verbaal of met tekens.”

Op het WTA-circuit is coaching al toegestaan, behalve bij grandslamtoernooien. In het mannencircuit is er helemaal geen coaching toegelaten.