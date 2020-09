Coach Johansson na pijnlijke exit Goffin: “Hij zou dankbaar moeten zijn dat hij zijn job kan uitoefenen” FDW

28 september 2020

Thomas Johansson had zijn pupil David Goffin nog niet gesproken - coaches mogen niet mee in de kleedkamer op Roland Garros - toen wij hem aan de lijn kregen na afloop van diens pijnlijke exit. “Dit was een zeer slechte match”, zei de Zweed. “De eerste set was nog oké, maar daarna zag hij er vlak en verward uit. Ik heb dit niet zien aankomen. Dit was niet de speler die de laatste dagen hier stevig getraind heeft.” Goffin zelf had het over een gebrek aan motivatie. “Het klinkt niet goed als je motivatieproblemen hebt terwijl je op het centercourt van Roland Garros staat en je zes maanden niet getennist hebt”, aldus Johansson. “Op de US Open gebeurde het al eens eerder, tegen Shapovalov in de vierde ronde liet hij het na de eerste set ook schieten. Het is een vreemd jaar en spelers reageren nu eenmaal anders op alle omstandigheden. Voor mij zou je nu gewoon fun moeten hebben. David stond in de top tien en als hij voor de rest van het jaar geen match meer wint, dan zit hij nog steeds in de top vijftien. Geen druk. Je moet gewoon dankbaar zijn dat je je job kan uitoefenen.”

