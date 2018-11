Coach Cahill zegt Halep vaarwel - Strycova vervangt zieke Kvitova op eerste dag Fed Cup-finale tegen VS LPB

Na een succesvolle samenwerking van vier jaar heeft tenniscoach Darren Cahill afscheid genomen van Simona Halep, de nummer een van de wereld. De 53-jarige Australiër wil meer tijd met zijn gezin gaan doorbrengen. Hij blijft wel werkzaam voor sportzender ESPN tijdens grandslamtoernooien. Na een rustpauze van een jaar wil hij zijn privésituatie opnieuw bekijken.

“Graag wil ik Simona bedanken voor vier geweldige jaren”, liet de oud-tennisser weten. “Haar begrip, persoonlijkheid, toewijding, vrijgevigheid en professionaliteit maakten het tot een genot om naast haar te staan als coach. Ze is een jonge vrouw met veel niveau, voor wie ik veel respect heb. Eigenlijk had ik een droombaan. Ik wens ‘Simo’ en haar team aanhoudend succes toe.”

Strycova vervangt zieke Kvitova op eerste dag Fed Cup-finale tegen VS

Tsjechië kan zaterdag in het eerste enkelspel van de finale van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten geen beroep doen op Petra Kvitova. Het nummer zeven van de wereld is ziek en wordt vervangen door Barbora Strycova. Zondag kan Kvitova mogelijk wel in actie komen. Strycova opent het Fed Cup-duel in de Praagse O2 Arena tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. Nadien staat Katerina Siniakova tegenover Alison Riske.

Tsjechië won eerder al de Fed Cup in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar ging de zege naar de VS, die deze keer op halve kracht aantreden. Onder meer Serena en Venus Williams, Madison Keys en Sloane Stephens zijn er komend weekend niet bij in de Praagse hoofdstad.