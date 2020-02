Clijsters zwaait Dubai uit met spelersfeestje in luxueus kader FDW

19 februari 2020

08u34 0 It's 𝘼𝙇𝙒𝘼𝙔𝙎 a fun time at the @DDFTennis Player Party 🎉💃🥂 pic.twitter.com/EQfpXUtDn1 WTA(@ WTA) link Tennis Vandaag landt Kim Clijsters terug in België na haar eerste stappen op de proftour in meer dan zeven jaar. Ze nam gisterenavond afscheid van de Dubai Duty Free Tennis Championships tijdens de Players Party in een luxueus kader. Clijsters vertrekt midden volgende week naar Monterrey voor de volgende opdracht in haar comeback.

Op de speelsters die nog op het terrein stonden na was iedereen gisterenavond aanwezig op de Players Party van het WTA-tornooi in Dubai. Sinds enkele jaren maakt zo’n ‘acte de présence’ deel uit van het ‘contract’ dat deelneemsters te vervullen hebben ten opzichte van de organisatie. Soms gaat het om een snel fotomomentje maar even vaak vindt zo’n feestje plaats op een prestigieuze locatie waar het aangenaam vertoeven is. De Players Party gisteren installeerde zich op de grasvlakte van het tornooi, die overdag dienst doet als opwarmzone en die nu voor de gelegenheid was omgetoverd tot een mini-festivalzone. Eetstandjes rondom en een flink uit de kluiten gewassen podium waarop een zanger en later op de avond een DJ het beste van zichzelf gaven.

Kim Clijsters en gevolg amuseerden zich best met een goochelaar en de buikdanseressen die eveneens de revue passeerden. Ze was veruit de speelster die door de aanwezige notabelen en VIP’s het meest om een selfie gesolliciteerd werd, waarmee nog eens onderstreept werd hoezeer ze geliefd is over de hele wereld en in welke mate haar comeback de mensen aanspreekt.

Clijsters nam op een zeer schappelijk uur en zéér hartelijk afscheid van tornooi-directeur Salah Tahlak. Mogelijk bedankte ze hem nog eens voor de wildcard die ze kreeg toegestopt waardoor ze haar rentree op het profcircuit met veertien dagen kon vervroegen. Of misschien maakte ze wel een afspraak voor volgend jaar, om terug te keren als één van de reekshoofden dan?