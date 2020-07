Clijsters wint ook vijfde enkelspel in West-Virginia, dit keer klopt ze zes jaar jongere Russin met duidelijke cijfers

#WTT2020: @Clijsterskim and @nealskupski come from behind for the win in the mixed doubles tiebreaker to remain UNDEFEATED in mixed play! Watch @NYEmpireTennis battle @SGFLasers LIVE on @espn 2! #SPRvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/5nfBepK9nJ

World TeamTennis(@ WorldTeamTennis)