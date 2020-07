Clijsters wint gemengd dubbelspel tegen Genie Bouchard, die daarna revanche pakt in vrouwendubbel

#WTT2020: @Clijsterskim and @NealSkupski notch a big 5-2 win in mixed doubles over @geniebouchard and @RajeevRam to give New York a 13-11 lead in the match. Watch the @nyempiretennis battle the @ChicagoSmashWTT LIVE on @ESPN +! #NYvsCHI #EveryPointCounts pic.twitter.com/SKDSMVjyfK

World TeamTennis(@ WorldTeamTennis)